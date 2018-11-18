Muslera’nın eşi Patricia Callero kimdir? Patricia Callero kaç yaşında?

2011 yılında Galatasaray’a transfer olarak kariyerinin en başarılı dönemlerini yaşayan Muslera, kurtardığı toplar kadar aile yaşantısıyla gönüllere taht kuruyor. Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın güzel eşi Patricia Callero da, ülkemizin de en gözde yengelerinden birisi. İşte, Patricia Callero hakkında merak edilenler…

MUSLERA’NIN EŞİ PATRİCİA CALLERO KİMDİR?

Muslera ile mutlu bir evliliği buluna Patricia Callero, eşinin hem hayat arkadaşı hem de asistanı. Uruguay'da ünlü bir model olan Callero, mesleğini bırakmış. Ama formu hâlâ modellik yaptığı günlerdeki gibi. 26 yaşındaki Callero, 2016 yılında evlenmesinin ardından ülkesinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelirken, İstanbul'daki hayatından da oldukça memnun. Mutlu evliliklerini sürdüren çiftin Kailash adında bir çocuğu bulunuyor.

KAİLASH NE ANLAMA GELİYOR?

Muslera’nın bebeğine ‘Kailash’ ismini vermesinin ardından sosyal medyada bu ismin ne anlama geldiği merak edildi. ‘Kailash’ adı Tibet’in güneybatısında yer alan 6.638 metre yüksekliğinde bir dağ…

Kailaş dağı Budizm, Hinduizm ve Jainizm'de kutsal kabul ediliyor ve insanlar buraya hacı olmak için yolculuk ediyor.

Dağa ulaşılması zor olması nedeniyle çeşitli zorluk ya da imkansızlıklardan bahsederken “Kailash gibi” deniliyor.

PATRİCİA CALLERO İNSTAGRAM

İNSTAGRAM’DA 180 BİN TAKİPÇİ

Callero'nun Instagram'da 180 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Sosyal medya profilin günlük yaşamında fotoğraflar ve ailesinin mutluluk pozlarını paylaşan Callero’nun kareleri çok sayıda beğeni alıyor.