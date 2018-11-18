Maçta kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti

Zonguldak Alaplı İlçesinde Birinci Amatör Küme Eleşlerspor-Gülüç Belediyespor maçının devre arası bittikten sonra soyunma odasında kalp krizi geçiren Gülüç Belediyesporlu futbolcu Miraç Bektaş hayatını kaybetti. Müsabakanın 40. dakikasında kendisini iyi hissetmediğini arkadaşlarına söyleyen 28 yaşındaki Miraç Bektaş, maçın ilk yarısı tamamlandığında soyunma odasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Miraç Bekdaş, stadyumda görevli sağlık ekibi olmadığı için önce soyunma odasına götürüldü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansa alınan Miraç Bekdaş, Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Miraç Bekdaş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Maç ise hakem tarafından tatil edildi. Maç sonrası futbolcu ve arkadaşları hastaneye akın etti.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Miraç Bekdaş’ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Türk futbolunun efsane ismi Metin Türel hayatını kaybetti Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden spor adamı Metin Türel (83), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İlgili Haberi Oku

3 yıl önce evlenen 1 çocuk babası olan Miraç Bekdaş´ın eşine ve yakınlarına birkaç gündür göğsünde ağrı olduğunu söylediği öğrenildi.

Miraç Bekdaş’ın ölümünün ardından diğer futbolcular, amatör müsabakalarda sağlık ekibi görevlendirilmemesine tepki gösterdi.

Birkaç ay önce bir fabrikada operatör olarak işe başlayan Miraç Bekdaş’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.