MAÇ SONUCU | İngiltere 2-1 Hırvatistan | Vida’yı Kane yaktı!

UEFA’nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi’nin 6. haftası, Wembley Stadı’ndaki İngiltere-Hırvatistan maçıyla başladı. A Ligi 4. Grup maçında Hırvatistan, 57. dakikada Andrej Kramaric’in golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 78. dakikada Jesse Lingard ve 85. dakikada Harry Kane’in attığı gollerle cevap veren İngiltere, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş’ta forma giyen Hırvat futbolcu Domagoj Vida karşılaşmaya ilk 11’de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla 7 puana ulaşan İngiltere, A Ligi 4. Grup’ta liderliğe yükselerek yarı finale kalan takım oldu. İspanya’nın 6 puanla ikinci sırayı aldığı grupta, Hırvatistan ise 4 puanla üçüncü olarak B Ligi’ne düştü.
Uluslar Ligi’nin şampiyonunu belirleyecek yarı final maçlarında, A Ligi’ndeki 4 grubu zirvede bitiren takımlar mücadele edecek.