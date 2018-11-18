MAÇ SONUCU | İngiltere 2-1 Hırvatistan | Vida’yı Kane yaktı!

UEFA’nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi’nin 6. haftası, Wembley Stadı’ndaki İngiltere-Hırvatistan maçıyla başladı. A Ligi 4. Grup maçında Hırvatistan, 57. dakikada Andrej Kramaric’in golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 78. dakikada Jesse Lingard ve 85. dakikada Harry Kane’in attığı gollerle cevap veren İngiltere, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş’ta forma giyen Hırvat futbolcu Domagoj Vida karşılaşmaya ilk 11’de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Türkiye İsveç maçının devre arasında Marcus Berg ile hakem Istvan Kovacs arasında şok diyalog: İki penaltı veririm İsveç Milli Futbol Takımı'nın golcü oyuncusu Marcus Berg, Rumen hakem Istvan Kovacs'ın Türkiye maçının devre arasında kendisine iki penaltı sözü verdiğini iddia etti. İlgili Haberi Oku

Bu sonuçla 7 puana ulaşan İngiltere, A Ligi 4. Grup’ta liderliğe yükselerek yarı finale kalan takım oldu. İspanya’nın 6 puanla ikinci sırayı aldığı grupta, Hırvatistan ise 4 puanla üçüncü olarak B Ligi’ne düştü.

Uluslar Ligi’nin şampiyonunu belirleyecek yarı final maçlarında, A Ligi’ndeki 4 grubu zirvede bitiren takımlar mücadele edecek.