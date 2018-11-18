MAÇ SONUCU | Gaziantep Basketbol 63-56 Beşiktaş Sompo Japan | Kartal deplasmanda kayıp

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 7´nci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan´ı 63-56 mağlup etti.

Karşılaşmaya ev sahibi takım etkili başladı. Tomas´ın sayılarıyla öne geçen Gaziantep Basketbol oyunun kontrolünü bırakmadı. Rakip takım ilerde etkili olmaya çalışırken, ilk periyot 23-10 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta da ev sahibi takım etkili oyununu sürdürdü. Gaziantep Basketbol, Tomas´ın sayılarıyla farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Beşiktaş Sompo ise Gıbson´un sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı. İlk yarı 38-24 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda da Beşiktaş Sompo Japan etkili oyunuyla aradaki farkı 3´e indirdi. Konuk ekip Buva´nın sayılarıyla oyuna tutunmaya çalıştı. Bu periyot 48-45 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin son periyodu da Gaziantep Basketbol´un üstünlüğüyle devam etti. Konuk takım bu periyotta sayı üretmekte zorlandı. Karşılaşma 63-56 Gaziantep Basketbol´un üstünlüğüyle tamamlandı.

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Mehmet Keseratar

GAZİANTEP BASKETBOL: James (16), Haciyeva (8), Vasiliauskas (6), Jekiri (10), Tomas (12), McKissic (6), Can (5),

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Erkan (2), Burak Can (2), Kenan (2), Rıch (13), Gıbson (8), Mutaf, (8), Benzıg (5), Buva (14), Samet (2)

1’İNCİ PERİYOT: 20-15

İLK YARI: 38-24

3’ÜNCÜ PERİYOT: 48-45