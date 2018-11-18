MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 3-0 Galatasaray | Vestel Venüs Sultanlar Ligi

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 5. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-16 ve son seti de 28-26 alarak sarı-kırmızılıları 3-0 yenmeyi başardı. Maçın en skoreri Fener’de 16 sayıyla oynayan Melissa Vargas oldu. Bu müsabaka ile birlikte Fenerbahçe ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise üst üste 4. yenilgisini aldı.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Ramazan Çelik

FENERBAHÇE: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Bahar Guidetti, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Buse Kayacan, Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin, Melike Yılmaz, Elifsu Ericek, Sinem Yıldız, Dilara Gedikoğlu)

SETLER: 25-19, 25-16, 28-26

SÜRE: 93 dakika (26, 26, 41)