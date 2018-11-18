MAÇ SONUCU | Büyükçekmece Basketbol 72-90 Anadolu Efes | Efes ikinci yarı coştu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 7. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’u 90-72 yendi. Konuk ekip bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alırken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 4. kez mağlup oldu.

Mücadele oldukça tempolu başlarken Anadolu Efes, 4. dakikayı 8-7 önde bitirdi. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol hızlı hücumlarla etkili olsa da boyalı alandan sayılar üreten konuk ekip, ilk periyodu Motum’un bitime üç saniye kala kaydettiği basketle 23-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iki takım da karşılıklı top kayıplarıyla başlarken Birkan Batuk, Beaubois ve James Metecan Birsen ile sayılar bulan Anadolu Efes, 15. dakikayı 31-25 önde geçti. Boyalı alanı etkili savunan konuk ekip, Ahmet Buğrahan Tuncer’in üç sayılık basketiyle 19. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 29-39. Ev sahibi takım Armstead ve Eldridge’le sayılar üretse de çekişmeli geçen müsabakanın ilk yarısı, Anadolu Efes’in 44-36’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarının ilk bölümünde Beaubois’in arka arkaya attığı üç sayılık basketlerle farkı yeniden çift hanelere taşıyan konuk ekip, 23. dakikayı 56-41 önde kapattı. Beaubois ile etkili olmaya devam eden Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 20 sayıya (41-61) kadar çıkardı. Oyundan düşen ev sahibi ekip karşısında dış atışlardan Motum ve James Metecan Birsen’le sayılar üretmeyi sürdüren Anadolu Efes, üçüncü periyodu da 73-50 önde bitirdi.

Üçüncü çeyreğin son bölümlerinde olduğu gibi dördüncü periyoda da Ahmet Buğrahan Tuncer, Birkan Batuk, Onuralp Bitim, James Metecan Birsen ve Sertaç Şanlı beşiyle başlayan konuk ekip, 33. dakikayı da 80-57 üstün geçti. Kalan sürede Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes maçı 90-72 kazandı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Zafer Yılmaz, Serhat Büker, Mehmet Şahin

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Armstead 8, Oğulcan Baykan 17, Eldridge 17, Tiby 2, Williams 18, Berkay Candan 5, Deniz Kılıçlı 2, Merthan Mutlu 3, Arda Erdoğan, Yiğit Can Vardal

Anadolu Efes: Ahmet Buğrahan Tuncer 5, Anderson 12, Micic 6, Motum 13, Dunston 5, Birkan Batuk 2, Doğuş Balbay 5, Onuralp Bitim 5, Sertaç Şanlı 12, James Metecan Birsen 9, Beaubois 16

1. Periyot: 21-23

Devre: 36-44

3. Periyot: 50-73