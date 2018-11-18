Maç sonrası soyunma odası karıştı! ‘Federasyon bu hakemi görevden almadığı takdirde ligden çekileceğiz’

Erciş Belediye Voleybol takımı ile Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol takımı, Erciş Çınarlı Mahallesi’ndeki 12 Dev Adam Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. 2’nci lig, 7’ci guruptaki mücadelede ev sahibi Erciş Belediye Voleybol takımı, Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol takımını 3-0 mağlup ederken karşılaşma sonrası arbede yaşandı. Karşılaşmayı kaybeden konuk takım Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol Başkanı Turan Şimşek ve takım hocası Esra Ertuş, hakemlerin bulunduğu soyunma odasına gelip hakem Taner Demir’e tepki gösterdi.

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Kargaşa sonrası açıklama yapan Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol takım başkanı Turan Şimşek, “Rakip takım Erciş Belediye Spor, taraftarı ve bütün atmosferden çok memnunuz. Çok heyecanlı ve kıran kırana bir maç oldu. Yalnız biz bu hakemden şikayetçiyiz. Bizim maçlara çıkmamasını defalarca dilekçe ile bildirmemize rağmen federasyon yine aynı hakemi bizim maçlara gönderdi. Hakkari’de yönettiği maçların hiçbiri tamamlanmamıştır. Federasyon bu hakemi görevden almadığı takdirde biz takım olarak ligden çekileceğiz” dedi.

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‘EV SAHİBİ OLARAK ONLARI ÇOK İYİ AĞIRLADIK’

Ortalığın sakinleşmesi için çaba harcayan Erciş Belediye Spor Başkanı Levent Bayraktar ise, “Maç psikolojisi ile istemediğimiz hadiseler olabiliyor. Rakibimiz yenilginin psikolojisi ile biraz gerildi. Birazdan onlar da sakinleşince yaptıkları tepkinin lüzumsuz olacağını görecekler. Biz ev sahibi olarak onları çok iyi ağırladık. Biz şampiyonluk yolunda önemli biz adımı daha aştık. Bütün sporcularımı tebrik ediyorum” dedi.

Karşılaşmayı Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ve yaklaşık 2 bin taraftar izledi.