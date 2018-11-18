İsveç yenilgisi sonrası Türkiye Teknik Direktörü Mircea Lucescu’dan tarihi basın toplantısı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi’nde oynadığı son maçta İsveç’e 1-0 yenilen Türkiye’de, teknik direktör Mirceal Lucescu, karşılaşmanın ardından tarihi bir basın toplantısına çıktı. Sadece tek soru sorulan Mircea Lucescu’nun gerçekleştirdiği basın toplantısı sadece iki dakika sürdü.

Türkiye Teknik Direktörü Mircea Lucescu`ya sert eleştiri: Türkiye`nin gündeminde sürekli ezberlenmiş bir söz var Türkiye'nin İsveç'e yenilerek UEFA Uluslar Ligi C Ligi'ne düştüğü maç sonrası eleştiri okları Mircea Lucescu'ya çevrildi. Eski milli futbolcu Ali Gültiken, Mircea Lucescu'nun 'Gençleşiyoruz' sözünün Türkiye için artık ezberlenmiş bir söz olduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku

Mircea Lucescu, kendisine sorulan Hasan Ali Kaldırım-Ömer Bayram değişikliği ile ilgili gelen soruya “Sonuçta sol bekin girip sol bekin çıkması pek önemli değil. Çünkü sonuca etki edebilecek bir değişiklik olmadı. Taktiksel bir değişiklik değildi. Hasan Ali yeterli bindirmeleri yapamıyordu. Ömer Bayram’ı alarak daha ofansif bir oyun oynamak istedik” dedi.

Bunun ardından Mircea Lucescu’ya başka soru olup olmadığı soruldu. Mircea Lucescu, kendisine soru gelmeyince basın toplantısını dakika içinde bitirdi.

Türkiye`nin UEFA Uluslar Ligi C Ligi`ndeki muhtemel rakipleri Türkiye, sahasında İsveç'e yenilerek UEFA Uluslar Ligi B Grub'ndan C Ligi'ne düştü. Türkiye'nin Uluslar Ligi C Ligi'nde muhtemel rakipleri de belli oldu. İlgili Haberi Oku

FLAŞ RÖPORTAJ DAHA UZUN SÜRDÜ

Mircea Lucescu’nun İsveç maçının ardından TRT’ye verdiği ‘Flaş röportaj’, basın toplantısından daha uzun sürdü. Mircea Lucescu, maç sonrası yaptığı açıklamada “Genç oyunculardan bir ekip kurmaya devam ediyoruz. 3 tane gerçekten yaratılmış 3 pozisyonumuz var. 2. yarıda gördük ki, kendi kulüplerinde oynamayan oyuncular tutunamadı. Bizim oyuncularımızın kendi takımlarında ilk 11’de oynamaları lazım… Kendi kulüplerinde oynasalar bu hatalar olmazdı” ifadelerini kullandı.

İsveç karşısında kötü bir gol yediklerini belirten Mircea Lucescu, şu ifadeleri kullandı:

“Çağlar’ın orta sahada 3 oyuncunun içine girip çalım atmaya çalışması olayı provoke etti ve kontra atak sonrası penaltı oldu. Emre Akbaba’ya ihtiyacımız var. Umut Bulut’un dışında bir santrfor bulamadık, bunu söyledim. Güçlü bir milli takım için oyuncular arasında mücadele olması lazım. Kendi liginde, kendi takımlarında oynamıyor arkadaşlar.”