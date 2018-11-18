Grand Prix yarışını en genç yaşta kazanan Can Öncü kimdir? Can Öncü kaç yaşında?

Motor sporların en önemlileri arasında yer alan Moto3’ün son etabı olan Valencia Grand Prix’inde yarışı lider olarak tamamlayan Can Öncü, Moto GP kategorilerinde yarış kazanan en genç isim olmayı başardı. Yarışa dördüncü sıradan başlayan Öncü, ilerleyen bölümlerde kontrolü eline alarak liderliğe yükseldi ve kariyerinin ilk Moto3 şampiyonluğuna ulaştı. Genç yaşta yakaladığı başarı ile dikkatleri üzerine çeken Can Öncü merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Can Öncü kimdir? Can Öncü kaç yaşında?

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CAN ÖNCÜ KİMDİR?

2003 doğumlu Can Öncü, bu yıl özellikle Red Bull Rookies Cup'ta gösterdikleri başarılarla adlarından sıkça söz ettirdi. Yarışın kalan kısmında kontrolü elinden bırakmayan Can, ilk Moto3 yarışında galibiyete ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

Can, 15 yıl 115 günle Grand Prix tarihinin en genç yarış kazanan sürücüsü oldu. Bu rekor daha önce 15 yaş 170 günle Donington Park yarışını kazanan Scott Redding’indi.

1991 yılından sonra ilk kez bir sürücü çıktığı ilk yarışı kazanmış oldu.

Bu Türk motosiklet tarihi için de tarihi bir gündü. Çünkü ilk kez bir Türk sürücü MotoGP, Moto2 ve Moto3’ün içinde bulunduğu Grand Prix tarihinde zafere ulaşmış oldu. Ayrıca Can, Kenan Sofuoğlu’ndan sonra Grand Prix tarihinde podyuma çıkan ikinci isim oldu.

CAN ÖNCÜ’NÜN KIRDIĞI REKORLAR

Moto GP kategorilerinde yarış kazanan en genç yarışçı

Moto3 tarihinin en genç yarışçısı

Moto GP kategorilerinde yarış kazanan ilk Türk