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Galatasaray’ın peşini sakatlıklar bırakmıyor
Galatasaray

Galatasaray’ın peşini sakatlıklar bırakmıyor

Milli ara öncesinde sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da, Serdar Aziz ile Younes Belhanda milli takımlarında, Sinan Gümüş de U21 Takımı ile oynanan maçta sakatlık yaşadı.

18 Kasım 2018 14:06

Milli takımlar için verilen ara Galatasaray'a yaramıyor. Sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu bu verilen arada sakatlandı. Serdar Aziz, A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile oynadığı Uluslar Ligi maçı öncesinde ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle mücadelede forma giyemedi. Belhanda da ülkesinin Kamerun ile oynadığı mücadelenin 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sinan Gümüş ise sarı-kırmızılıların U21 Takımı ile oynadığı antrenman maçında sakatlandı ve sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildi.

Bu sezon sakatlıklar ile çok uğraşan Galatasaray'da ekim ayında verilen milli takım arasında da Belhanda, Garry Rodrigues ve Henry Onyekuru sakatlanarak takıma dönmüştü.

Galatasaray'da Fenerbahçe maçından dolayı futbolculardan Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Ryan Donk cezalı durumda bulunuyor. Nagatomo, Emre Akbaba ve Fernando‘nun ise tedavileri sürüyor.

Son güncelleme 14:06 | 18 Kasım 2018
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