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Fuat Çapa kötü haberi paylaştı! ‘Futbolculara tesislerde yemek veremiyoruz’
TFF 1.Lig

Fuat Çapa kötü haberi paylaştı! ‘Futbolculara tesislerde yemek veremiyoruz’

Mali kriz, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'u fena vurdu. Teknik direktör Fuat Çapa sosyal medyadan "Artık futbolcuları kampa alacak lüksümüz yok. Çünkü tesislerde ne kahvaltı verebiliyoruz ne de yemek" paylaşımını yaptı.

18 Kasım 2018 13:09

Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, mali olarak büyük sıkıntı yaşıyor. Es Es’in Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın sosyal medyada yaptığı paylaşım, kulübün içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi.

İşte Çapa’nın yaptığı paylaşım: “Artık futbolcuları kampa alacak lüksümüz yok. Çünkü ne kahvaltı verebiliyoruz tesislerde ne de yemek. Dahası lisansını çıkaramadığımız oyuncular cuma günü yasal olarak serbest. Ama buna rağmen bugün sahaya çıkıp Eskişehirspor taraftarı önünde futbol oynamak istiyorlar. Bu sevgi ve saygının işaretidir. Hakan Aslantaş Almanya’dan bu maçta sahaya çıkmak için geldi. Güzel hareketler bunlar. Umarım şehir ve taraftarımız karşılığını verir.”

Son güncelleme 13:10 | 18 Kasım 2018
eskişehirspor Fuat Çapa
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