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Formula 3’te korkunç kaza! Sophia Floersc aracı ile uçtu ve izleyicilerin arasına daldı!
Diğer Sporlar

Formula 3’te korkunç kaza! Sophia Floersc aracı ile uçtu ve izleyicilerin arasına daldı!

Macau'da pazar günü gerçekleştirilen yarışta Sophia Floersch korkutucu bir kazaya karıştı.

18 Kasım 2018 12:07

Macau’da pazar günü gerçekleştirilen Formula 3 yarışının bitimine 12 tur kala korkutucu bir kaza yaşandı.

Motorsport’un haberine göre, Sophia Floersch, gerilerde tırmanma mücadelesi verirken uzun düzlüğün ardından büyük bir frenlemenin yapıldığı üçüncü virajda büyük süratle öndeki araca çarptı ve bariyerlerin dışına uçtu.

Tekrar görüntülerinde Floersch’in aracının havalandığı ve büyük süratle duvara çarptığı görülüyordu. Floersch’in durumunun iyi olduğunu söylenirken , Canal+’ın haberine göre 3 hakem ve bir fotoğrafçı kazada yaralandı.

İşte o korkunç kaza…

Son güncelleme 16:00 | 18 Kasım 2018
Sophia Floersch
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