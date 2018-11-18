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Flaş iddia! Aykut Kocaman’ın ilk transferi Fenerbahçe’den…
Atiker Konyaspor

Flaş iddia! Aykut Kocaman’ın ilk transferi Fenerbahçe’den…

Kariyerinde 3. kez Atiker Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman ilk transferini eski takımı Fenerbahçe'den yapacağı iddia edildi.

18 Kasım 2018 10:24

Yeşil beyazlı kulüple 2.5 yıllık anlaşmaya varan Kocaman, devre arasında sarı lacivertli takımın kadro dışı bıraktığı ismi kadrosuna katacak.

Milliyet gazetesinin haberine göre,Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde güvendiği isimler arasında yer alan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe’ya yeşil beyazlı formayı giydirmek istiyor.

Konyaspor, Faslı yıldızı sezon başında kadrosuna katmak için büyük çaba harcamış, Aatif ise bu teklifi geri çevirmişti.

Daha önce bu öneriyi değerlendirmeyen Aatif'ın ise Yeşil- Beyazlılar'ın başına Aykut Kocaman'ın geçmesiyle fikir değiştirdiği ve ara transferde İç Anadolu ekibine gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

16 Kasım 2018 Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor`la sözleşme imzaladı Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:07 | 18 Kasım 2018
Aatif Chahechouhe Aykut Kocaman Fenerbahçe konyaspor transfer
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