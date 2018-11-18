Finalin adı belli oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finallerinde, Sırp Novak Djokovic, Güney Afrikalı Kevin Anderson’ı 2-0 yenerek finalde Alman Alexander Zverev’in rakibi oldu.
İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 49. ATP Finallerine, dünya 1 numarası Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Anderson arasındaki yarı final karşılaşmasıyla devam edildi. Novak Djokovic, 1 saat 15 dakika süren mücadelenin ardından, Güney Afrikalı rakibini 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek turnuvada finale yükseldi.
Djokovic, önceki turda İsviçreli Roger Federer’i 2-0 mağlup eden 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile bugün finalde karşılaşacak.