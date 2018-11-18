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Finalin adı belli oldu
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Finalin adı belli oldu

Erkekler sezon sonu turnuvasında, Kevin Anderson'ı 2-0 mağlup eden Novak Djokovic, finalde Alexander Zverev ile karşılaşacak.

18 Kasım 2018 00:51

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finallerinde, Sırp Novak Djokovic, Güney Afrikalı Kevin Anderson’ı 2-0 yenerek finalde Alman Alexander Zverev’in rakibi oldu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 49. ATP Finallerine, dünya 1 numarası Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Anderson arasındaki yarı final karşılaşmasıyla devam edildi. Novak Djokovic, 1 saat 15 dakika süren mücadelenin ardından, Güney Afrikalı rakibini 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek turnuvada finale yükseldi.

Djokovic, önceki turda İsviçreli Roger Federer’i 2-0 mağlup eden 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile bugün finalde karşılaşacak.

Son güncelleme 00:51 | 18 Kasım 2018
Novak Djokovic
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