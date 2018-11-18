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Feghouli ve Benzia’lı Cezayir farklı kazandı
Dünyadan Futbol

Feghouli ve Benzia’lı Cezayir farklı kazandı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu 5'inci maçında deplasmanda Togo ile karşılaşan Cezayir sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. 

18 Kasım 2018 23:29

13’üncü ve 30’uncu dakikalarda Mahrez, 28’inci dakikada Attal ve 90+2’nci dakikada Bounedjah, Togo kalesine 4 gol bırakırken ev sahibi Togo’nun tek golü 55’inci dakikada Laba’dan geldi. Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli 90 dakika sahada kalarak Mahrez’in 2’nci golünün asistini yaparken Fenerbahçe’den Yassine Benzia ise mücadeleye ilk 11’de başladı ve 70’inci dakikada yerini Taider’e bıraktı.

Togo’da forma giyen Medipol Başakşehirli futbolcu Emmanuel Adebayor ise mücadeleye Togo formasıyla ilk 11’de başlayarak 80’inci dakikada oyundan alınırken, yerine Denkey oyuna dahil oldu.

Son güncelleme 23:29 | 18 Kasım 2018
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