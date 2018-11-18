SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AİHM’in Selahattin Demirtaş kararında 18. madde ayrıntısı
Djokovic finalde yıkıldı
Diğer Sporlar

Djokovic finalde yıkıldı

ATP Finalleri'nde erkekler sezon sonu turnuvasının finalinde dünya 1 numarası Djokovic'i 2-0 yenen Zverev, şampiyon oldu.

18 Kasım 2018 23:10

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nde Alman Alexander Zverev, Sırp Novak Djokovic’i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 49. ATP Finalleri, dünya 1 numarası Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Zverev arasındaki final karşılaşmasıyla sona erdi.

Zverev, bir saat 20 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenerek ATP Finalleri’ndeki kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Turnuvada 5 şampiyonluğa sahip Djokovic ise 2016’dan sonra bir kez daha finalde kaybetti.

Son güncelleme 23:10 | 18 Kasım 2018
Alexander Zverev Novak Djokovic
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç