Djokovic finalde yıkıldı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nde Alman Alexander Zverev, Sırp Novak Djokovic’i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 49. ATP Finalleri, dünya 1 numarası Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Zverev arasındaki final karşılaşmasıyla sona erdi.

Zverev, bir saat 20 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenerek ATP Finalleri’ndeki kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Turnuvada 5 şampiyonluğa sahip Djokovic ise 2016’dan sonra bir kez daha finalde kaybetti.