Uluslar Ligi maçı! İngiltere Hırvatistan maçı canlı izle! CANLI YAYIN

Uefa Uluslar Ligi’nde A Ligi Grup 4 maçında İngilter evinde Hırvatistan’ı ağırlıyor. Uluslar Ligi 4.maçlarına çıkacak iki ekibin karşılaşmasının sonucu en çok merak edilen maçların başında geliyor. İngiltere Hırvatistan futbol severlere seyir zevki yaşatması bekleniyor. Mandzukic dışında Lovren, Strinic ve Subasic yıldızlarına veda ederek takımda gençleşmeye giden İngiltere Hırvatistan karşısında neler yapacak merak ediliyor. Hırvatistan İngiltere maçı canlı yayını aşağıda yer alıyor.

İNGİLTERE HIRVATİSTAN CANLI İZLE

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere ile Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi’nde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçı canlı izlemek istiyor. Karşılaşma saat 17.00’da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye’de yayıncısı bulunmuyor. Azerbaycan kanalı olan CBC Sport maçı naklen yayınlıyor

İNGİLTERE HIRVATİSTAN İLK 11

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Gomez, Chilwell, Dier, Barkley, Delph, Sterling, Rashford, Kane

Hırvatistan: Kalinic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj, Modric, Brozovic, Rebic, Vlasic, Perisic, Kramaric.