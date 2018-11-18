SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ankara'da rehine krizi! Çok sayıda polis sevk edildi
Uluslar Ligi maçı! İngiltere Hırvatistan maçı canlı izle! CANLI YAYIN
Milli Takımlar

Uluslar Ligi maçı! İngiltere Hırvatistan maçı canlı izle! CANLI YAYIN

İngiltere Hırvatistan canlı izle! Uluslar Ligi'nde iki güçlü ekip Hırvatistan İngiltere karşı karşıya geliyor. Son yıllarda gösterdikleri çıkışla dikkatleri üstüne çeken İngiltere Hırvatistan arasındaki ilk maçı 0-0 sona ermişti. İngiltere Hırvatistan maçını izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

18 Kasım 2018 16:03

Uefa Uluslar Ligi’nde A Ligi Grup 4 maçında İngilter evinde Hırvatistan’ı ağırlıyor. Uluslar Ligi 4.maçlarına çıkacak iki ekibin karşılaşmasının sonucu en çok merak edilen maçların başında geliyor. İngiltere Hırvatistan futbol severlere seyir zevki yaşatması bekleniyor. Mandzukic dışında Lovren, Strinic ve Subasic yıldızlarına veda ederek takımda gençleşmeye giden İngiltere Hırvatistan karşısında neler yapacak merak ediliyor. Hırvatistan İngiltere maçı canlı yayını aşağıda yer alıyor.

İNGİLTERE HIRVATİSTAN CANLI İZLE

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere ile Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi’nde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçı canlı izlemek istiyor. Karşılaşma saat 17.00’da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye’de yayıncısı bulunmuyor. Azerbaycan kanalı olan CBC Sport maçı naklen yayınlıyor

İNGİLTERE HIRVATİSTAN İLK 11

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Gomez, Chilwell, Dier, Barkley, Delph, Sterling, Rashford, Kane

Hırvatistan: Kalinic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj, Modric, Brozovic, Rebic, Vlasic, Perisic, Kramaric.

Son güncelleme 17:42 | 18 Kasım 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç