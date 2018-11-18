Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’ya destek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye’de futbolun yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Fikret Orman, Boluspor Kulübünü ziyaret ederek, başkan Necip Çarıkçı ile bir araya geldi. Boluspor’un 21 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman maçını izleyen Orman, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile de sohbet etti. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın İsveç yenilgisiyle UEFA Uluslar C Ligi’ne düşmesine değinen Fikret Orman, milli takımda uyum yakalamanın zorluğuna dikkati çekti. Fikret Orman, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’ya da destek çıkarak “Özellikle büyük kulüplerin, Türkiye’de yaşayan yerli oyunculara yatırım yapması lazım” değerlendirmesinde bulundu.

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Milli takımların toplama kadrolarla oluşturulduğunu ve bu oyuncuların birlikte kısıtlı zaman geçirdiğini vurgulayan Fikret Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oradaki bütün oyuncular çok kabiliyetli olsa bile, bir toplama takım oluşturuyorsunuz. Orada milli ruhu ve uyumu yakalamak lazım. 2002 Dünya Kupası, 2008 Avrupa Şampiyonası başarılarında bu uyum vardı. Şu anda oyuncu kadrosuna baktığınız zaman, çoğunluğu yurt dışından gelen oyuncularımız. Özellikle büyük kulüplerin, Türkiye’de yaşayan yerli oyunculara yatırım yapması lazım. Oradan da bir takım ruhu oluşturmamız lazım. Yoksa diğer türlü çok zor. Herkes Mircea Lucescu’ya bir şey söyleyebilir ama o ne yapacak? Oyuncu kadrosu belli. Bir kadro kuruluyor, 2-3 antrenman sonrasında maça çıkılıyor.”

Spor yazarları Türkiye - İsveç maçını yorumladı UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Türkiye, gruptaki son maçında İsveç'i konuk etti. Rusya'nın ardından ikinci sırada yer alan Milli Takım, galip gelerek ikinci sırada kalmayı kesinleştirmek istiyordu ancak konuk ekip İsveç, Granqvist'in 71'de penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.Ay-Yıldızlılar grubu son sırada tamamlayarak B Ligi'nden C Ligi'ne düştü. Spor yazarları Türkiye - İsveç maçını yorumladı... İlgili Haberi Oku

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in adının A Milli Futbol Takımı için gündeme getirilmesine değinen Fikret Orman, tecrübeli çalıştırıcının önemli bir futbol markası olduğunu vurgulayarak, “Şenol Güneş’in isminin milli takım için geçmesi kadar normal bir şey yok. Biz de spor yöneticisiyiz. Bir gün spor bakanı, bir gün federasyon başkanı, bir gün belediye başkanı oluyoruz. Böyle sporun içerisinde ve toplumun önünde olunca, bir şekilde isminiz geçiyor. Bu iddiaların şu an itibarıyla aslı yok. Federasyonun da Mircea Lucescu ile ilgili ne kararı var, açıkçası onu da bilmiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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ŞEHİR TAKIMLARININ ÖNEMİNİ VURGULADI

Fikret Orman, Boluspor’un geçmişte güçlü bir takım olduğunu hatırlatırken, bugün de Süper Lig’e yakışır tesisleri bulunduğunu aktardı. Şehir takımlarına yatırım yapılması ve taraftarların kulüplerini desteklemesi gerektiğini dile getiren Fikret Orman, “Özellikle şehir takımlarının, futbolu sevenlerin bu işin içerisinde olması lazım ki halkın ilgisi artsın. İstanbul’da maç yapıyoruz, bizim 2 bin 500 kişilik misafir takım yerimiz var, 20-30 kişi geliyor. Takımın arkasında camiası duracak. Bu iş böyle güzel” diye konuştu.

“DEMEK Kİ BİR YAPILANMAYA İHTİYAÇ VAR”

“Futbolun gelişebilmesi için, seyircinin işin içinde olması lazım. Bunu da sağlayabilmenin en önemli yolu finansman” diyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, “Türk sporunun yapılanmaya ihtiyacı var. Finansman açısından iyi kulüplerimiz var. O kulüplerimizin de arkasında seyirci yok. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor gibi şampiyonluk görmüş takımlara bakın, herkesin finansman sıkıntısı var. Demek ki bir yapılanmaya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Rekabet içerisinde kötü örnekleri takip etmemek gerektiğini anlatan Fikret Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“(O onu yaptı, ben de bunu yapayım.) dediğiniz zaman, siz de aynı trene biniyorsunuz. Siz de o trenle beraber kötü yola gidiyorsunuz. Onun için Ali Koç başkanın söylediği gibi, benim de senelerdir söylediğim gibi, bu işi birazcık daha disipline etmemiz lazım. Bildiğim kadarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı beraber bir program içerisindeler. İnşallah güzel şeyler olur. Ali Koç Fenerbahçe’ye başkan oldu, ciddi sermeye koydu. Göreve gelmese ne olacaktı? Galatasaray Kulübü mülklerini sattı, sermaye olarak koydu. Satamamış olsa ne olacaktı? Beşiktaş olarak 6,5- 7 senedir ne mücadeleler veriyoruz ama taraftar maçı kazanmak istiyor. Hepsini dengede tutmak, bu ekonomik şartlarda, bu döviz kurlarında çok zor.”