Alex Telles, Quaresma’nın rekoruna göz dikti!

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, 2004-2008 ve 2013-2015 yıllarında formasını giydiği Porto’nun tarihinde en çok asist yapan oyuncusu unvanına sahip.

Galatasaray’ın eski gol beki Alex Telles ise, asist sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Porto’da 37 asist yapan Ricardo Quaresma’yı 25 asist ile Alex Telles ve James Rodriguez takip ediyor. Hulk’un 23 asisti bulunurken Lucho Gonzalez, Porto kariyerini 21 asistle tamamladı.

Porto’da Telles gibi aktif olarak oynayan Yacine Brahimi ise 18 asistle 6. sırada yer alıyor.