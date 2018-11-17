Zeynep Çelik dünya şampiyonu!

IBSA Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Zeynep Çelik altın madalya elde etti.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz’in Odivelas kentinde 40 ülkeden 268 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden milli sporcu Zeynep Çelik, önemli bir başarıya imza attı. Finalde karşılaştığı Japon Junko Hirose’yi mağlup eden milli sporcu, judoda dünya şampiyonluğuna ulaştı. Turnuva, 19 Kasım Pazartesi gününe kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zeynep Çelik’e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu Dünya Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Zeynep Çelik’i tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu Dünya Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Zeynep Çelik’e tebrik telgrafı gönderdi.