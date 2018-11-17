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Türkiye Teknik Direktörü Mircea Lucescu’ya sert eleştiri: Türkiye’nin gündeminde sürekli ezberlenmiş bir söz var
Milli Takımlar

Türkiye Teknik Direktörü Mircea Lucescu’ya sert eleştiri: Türkiye’nin gündeminde sürekli ezberlenmiş bir söz var

Türkiye'nin İsveç'e yenilerek UEFA Uluslar Ligi C Ligi'ne düştüğü maç sonrası eleştiri okları Mircea Lucescu'ya çevrildi. Eski milli futbolcu Ali Gültiken, Mircea Lucescu'nun 'Gençleşiyoruz' sözünün Türkiye için artık ezberlenmiş bir söz olduğunu belirtti.

17 Kasım 2018 22:31

UEFA Uluslar Ligi B Ligi’ndeki son maçında Türkiye, sahasında İsveç’e 1-0 yenilerek C Ligi’ne düştü. Türkiye’nin aldığı bu başarısız sonuçların ardından Mircea Lucescu eleştiri yağmuruna tutuldu. Eski milli futbolcu Ali Gültiken, Türkiye Teknik Direktörü Mircea Lucescu’yu sert bir dille eleştirerek “Gençleşiyoruz” sözünün artık Türkiye gündeminde ezberlenmiş bir söz olduğunu söyledi.

17 Kasım 2018 Türkiye`nin UEFA Uluslar Ligi C Ligi`ndeki muhtemel rakipleri Türkiye, sahasında İsveç'e yenilerek UEFA Uluslar Ligi B Grub'ndan C Ligi'ne düştü. Türkiye'nin Uluslar Ligi C Ligi'nde muhtemel rakipleri de belli oldu. İlgili Haberi Oku

Milli Takım’ın sonuç alma yeri olduğunun altını çizen Ali Gültiken “Türk futbolunda şu tespiti doğru yapmamız lazım. Milli takım sonuç yeridir. Milli takım genç oyuncuları yetiştirme yeri değildir. Olan bir yapının içinde sonuç alma yeridir. Ya da bu yapının içindeki yeniliklerle sonuç alma yeridir” dedi.

17 Kasım 2018 MAÇ SONUCU | Türkiye 0-1 İsveç | UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Türkiye İsveç maçı ile devam etti. Konya'da rakibini konuk eden Milli Takım, 71'de Granqvist'in penaltıdan attığı gole engel olamadı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Ay-Yıldızlılar grubu son sırada tamamlayarak B Ligi'nden C Ligi'ne düştü. İlgili Haberi Oku

“Türkiye’nin gündeminde sürekli ezberlenmiş bir söz var, gençleşiyoruz” diyerek sözlerine devam eden Ali Gültiken “Bu kaynak, bu potansiyel ve bu seyirciyle Milli takımımız buralarda olacak yer değildir. Milli takımımız bu yeri hak etmiyor. Lucescu çeşitli yerlerde başarılı olmuş ama Türkiye’den bu kadar uzak kalan, futbolcuları tanımayan bir teknik adam çok başarısız bir süreç yaşattı” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:27 | 18 Kasım 2018
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