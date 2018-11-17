Trabzonspor yönetiminin Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın kadro dışı bırakmasına destek

Trabzonspor'da Genişletilmiş Divan Başkanlık Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Trabzonspor’un yeni idari binasında yapılan Genişletilmiş Divan Toplantısı’na, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve üyeleri, Kurucu Üye Nizamettin Algan, eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman, Salih Erdem, Özkan Sümer ve Atay Aktuğ, eski Asbaşkanlardan Erol Tuna, Nevzat Ergüney, Ömer Gürsoy, Ali Kemal Başaran, Ahmet Çubukçu, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Genel Sayman Emin Kahraman, Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, TFF eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Beyazlı, TFF Bölge Müdürü Serdar Bali, Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve üyeleri, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Genosmanoğlu ve üyeleri, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu ve üyeleri, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ile üyeleri katıldı.

Serkan Balcı: Burak Yılmaz İstanbul`a gelecektir Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer'in tecrübeli futbolcusu Serkan Balcı, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın, İstanbul'a geleceğini düşündüğünü söyledi. İlgili Haberi Oku

KADRO DIŞI KARARINA DESTEK

Toplantıda oy birliğiyle çıkan ortak görüşleri açıklayan Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, “Profesyonel futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak hakkında yönetim kurulu tarafından alınan kararı haklı nedenlerden dolayı destekliyoruz. Ayrıca 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul´da ‘Yönetim Kurulu´nun birbirini tamamlayacak kişilerden oluşması´ fikrini çok önemsediğimizi belirtmek isteriz. Seçilecek yönetim kurulunun `Trabzon´un kaynaklarını etkin kullanması´ ve `Trabzonsporlu olmak´ değerlerinden uzaklaşmamasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.