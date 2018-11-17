Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Banvit 84-75 Pınar Karşıyaka

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Banvit, sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 84-75 mağlup etti. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Tolga Geçim ve Morgan ile etkili olan Banvit, 4. dakikayı 6-5 üstün geçti. Skor üretmekte iki takımının da zorlandığı çeyreği Pınar Karşıyaka 13-12 önde tamamladı.

İkinci periyotun 12. dakikası 16-16 eşitlikle geçilirken, Henry ile hızlı hücumlarda sayılar bulan İzmir temsilcisi, 14. dakikayı 18-16 önde bitirdi. Rakibini yaptığı baskıyla top kayıplarına zorlayan yeşil-kırmızılı ekip, Walker, Marei ve Berk İbrahim Uğurlu ile sayılar bularak farkı 9 sayıya (21-30) kadar çıkardı. Son dakika içerisinde Moore ve Ragıp Berke Atar ikilisiyle Banvit skor üretse de soyunma odasına konuk ekibin 32-28 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Bandırma temsilcisi, Morgan, Perez ve Oliver'in sayılarıyla 23. dakikada skoru lehine çevirdi: 36-34. Seyirci desteğiyle hem savunmada hem de hücumda etkili olan turuncu-beyazlılar, Moore ve Oliver’in üretken oyunuyla 27. dakikada farkı 6 sayıya (51-47) çıkardığı çeyrekte skor üstünlüğünü rakibine vermedi ve final periyoduna 54-49 önde girdi.

Son çeyrekte Şehmus Hazer, Morgan ve Moore ile etkili olan ev sahibi ekip, 33. dakikada farkı çift hanelere (61-51) yükseltti. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdürerek rakibine skorda geri gelme şansı tanımayan Banvit, maçtan 84-75 galip ayrıldı. Banvit’te 21 sayı üreten Perez maçın en skorer ismi oldu. Pınar Karşıyaka’da ise Walker 20 sayıyla oynadı.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu

Banvit: Perez 21, İsmail Cem Ulusoy 8, Oliver 16, Ercan Osmani, Tolga Geçim 3, Morgan 14, Rıdvan Öncel 1, Metehan Akyel, Şehmus Hazer 3, Ragıp Berke Atar 5, Moore 13

Pınar Karşıyaka: Walker 20, Chatman 4, Berk İbrahim Uğurlu 8, Berke Aygündüz 3, Akif Egemen Güven 2, İlkan Karaman 6, Tayfun Erülkü 2, Henry 18, Marei 12

1. Periyot: 12-13

Devre: 28-32

3. Periyot: 54-49 MAÇ SONUCU | Türk Telekom 93-86 | Landesberg şov yaptı Sahasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk eden Türk Telekom, rakibini mağlup ederek ligdeki dördüncü galibiyetine imza attı. Landesberg, attığı 35 sayıyla Türk Telekom'un galibiyetinde önemli rol oynadı. İlgili Haberi Oku