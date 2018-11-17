SON DAKİKA İsveç maçı öncesi Serdar Aziz şoku!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup’ta Türkiye’nin İsveç ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynadığı karşılaşma öncesi son dakika sakatlık şoku yaşandı. Isınma esnasında kasığında ağrı hisseden Serdar Aziz, ilk 11’den çıkarıldı. Serdar Aziz’in yerine Kaan Ayhan ilk 11’e dahil edildi.
Serdar Aziz’in çıkarılmasının ardından Türkiye’nin 11’i “Sinan, Zeki, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Cengiz, Mahmut, Yunus, Hakan, Cenk” şeklinde değişti.
Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi’nde Rusya ile yaptığı son maçın ilk 11’ine göre iki değişiklikle İsveç maçına çıktı. Oğuzhan Özyakup’un yerine Yunus Mallı, sakatlanan Serdar Aziz yerine ise Kaan Ayhan ilk 11’de forma giydi.