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SON DAKİKA İsveç maçı öncesi Serdar Aziz şoku!
Milli Takımlar

SON DAKİKA İsveç maçı öncesi Serdar Aziz şoku!

Türkiye'nin İsveç ile oynayacağı maçın ilk 11'inde yer alan Serdar Aziz, karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala sakatlandı. Son dakika gelen sakatlık sonrası Serdar Aziz'in yerine Kaan Ayhan'ın ilk 11'de başlamasına karar verildi.

17 Kasım 2018 19:52

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup’ta Türkiye’nin İsveç ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynadığı karşılaşma öncesi son dakika sakatlık şoku yaşandı. Isınma esnasında kasığında ağrı hisseden Serdar Aziz, ilk 11’den çıkarıldı. Serdar Aziz’in yerine Kaan Ayhan ilk 11’e dahil edildi.

16 Kasım 2018 Mircea Lucescu`dan flaş Mert Günok ve Burak Yılmaz açıklaması Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin İsveç'i konuk edeceği maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Lucescu; Burak Yılmaz ve Mert Günok'u kadroya almamasının sebeplerini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Serdar Aziz’in çıkarılmasının ardından Türkiye’nin 11’i “Sinan, Zeki, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Cengiz, Mahmut, Yunus, Hakan, Cenk” şeklinde değişti.

Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi’nde Rusya ile yaptığı son maçın ilk 11’ine göre iki değişiklikle İsveç maçına çıktı. Oğuzhan Özyakup’un yerine Yunus Mallı, sakatlanan Serdar Aziz yerine ise Kaan Ayhan ilk 11’de forma giydi.

Son güncelleme 22:18 | 17 Kasım 2018
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