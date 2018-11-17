Son dakika! Galatasaray’a Sinan Gümüş şoku: 6-8 hafta yok!

Galatasaray’ın başı peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle dertte. Fas – Kamerun maçında sakatlanan Younes Belhanda ve Türkiye – İsveç maçı öncesinde ısınma esnasında sakatlanan Serdar Aziz’in sakatlıkları can sıkarken hafta içinde sakatlık geçiren Sinan Gümüş’ün durumu da belli oldu.

Sinan Gümüş’ün 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edilen Sinan Gümüş ve Belhanda hakkında kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilen Sinan Gümüş’ün tedavisine başlandı. Fas Milli Takımının Kamerun ile oynadığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve milli takımdan affı istenen Younes Belhanda’nın son durumu, kulübümüze döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.” SON DAKİKA Milli Takım`da sakatlık şoku! Türkiye'nin İsveç ile oynayacağı maçın ilk 11'inde yer alan Serdar Aziz, karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala sakatlandı. Son dakika gelen sakatlık sonrası Serdar Aziz'in yerine Kaan Ayhan'ın ilk 11'de başlamasına karar verildi. İlgili Haberi Oku