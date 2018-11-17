Ozan Tufan benini aldırdı… Sosyal medyada gündeme oturdu

Fenerbahçe’nin 2015 yılında büyük umutlarla transfer ettiği ancak saha içindeki performansından çok özel hayatı ile gündeme gelen Ozan Tufan, çok konuşulan bir karar aldı. Fenerbahçe’de kadro dışı kalan futbolcuların arasında yer alan Ozan Tufan, yüzündeki beni ameliyatla aldırdı.

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Ozan Tufan’ın bu kararı, sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları, Ozan Tufan’ın benini aldırmasını esprili bir şekilde karşıladı.

İşte Ozan Tufan’ın benini aldırması sonrası sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

Adam oynaması gereken iyi futbolla değil yüzündeki beni aldırdığı için gündeme geliyor al sana Türk Futbolu

Ozan Tufan — Rıdvan (@ridvan_karacuha) November 17, 2018

Ozan Tufan yüzündeki beni ameliyatla aldırınca 6 kilo düşerek ideal kilosuna kavuşmuş. pic.twitter.com/7nAP5QKuAs — Dc Comics Fan (@dc_comics_fann) November 17, 2018

Ozan Tufan benini aldırmış ya tüm sihir bozuldu — dilara (@xlaradi) November 17, 2018

Ozan Tufan benini aldırmış darısı Fahriye Evcen'in başına inşallah — SoSYoPaTTT

Ozan Tufan, yüzündeki beni ameliyatla aldırmış ülke gündeminde ilk sıralarda vay be … başka ülkelerde de böyle şeyler oluyor mudur ki diye düşünmekten kendimi alamıyorum… onca sorun varken toplumun ilgi gösterdiği olayın bu olması korkunç bir durum.

#ozantufan beni benden alırsan seni sana birakmam — Alper (@Alper91246467) November 17, 2018

"Ozan Tufan" :BENcil bir BENliğim var aslında,Birde BEIN spors vardı dimiiii — Cemil Turan (@CemilTu07758281) November 17, 2018

Ozan Tufan yüzündeki beni aldırmış, hayirli olsun, insallah tek sıkıntısı budur da cıkar top oynar. @Fenerbahce kendisine 8 M € verdi de hatırlatayim dedim. Binlerce insanın imrenerek izlediği hayatlarını çar çur etmesini anlayamiyorum genc futbolcuların. — SkadiPipın (@skadipip) November 17, 2018

Ozan tufan benini ben beynimi aldırdım — Aykut (@Aykocan3595) November 17, 2018

"Ozan Tufan" benini aldırmış senide aldıralım "Ozan Tufan" — Hasan İNCİ (@HasanNC92770292) November 17, 2018

Ozan Tufan, artık kadroya alınmaman için bir seben kalmadı.. @Ozan — Better Call Hakan (@piyer_bezuhov) November 17, 2018

Ozan Tufan fenerbahçeyi fenerbahçeden alırsan senide sana bırakmayız.. senin beninide benletiriz benini alıp yeni sayfa açmış!! — Serdar Demir