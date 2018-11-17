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Ozan Tufan benini aldırdı… Sosyal medyada gündeme oturdu
Fenerbahçe

Ozan Tufan benini aldırdı… Sosyal medyada gündeme oturdu

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan futbolculardan biri olan Ozan Tufan, sürpriz bir kararla yüzündeki beni aldırdı. Ozan Tufan'ın bu hareketi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

17 Kasım 2018 20:16

Fenerbahçe’nin 2015 yılında büyük umutlarla transfer ettiği ancak saha içindeki performansından çok özel hayatı ile gündeme gelen Ozan Tufan, çok konuşulan bir karar aldı. Fenerbahçe’de kadro dışı kalan futbolcuların arasında yer alan Ozan Tufan, yüzündeki beni ameliyatla aldırdı.

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Ozan Tufan’ın bu kararı, sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları, Ozan Tufan’ın benini aldırmasını esprili bir şekilde karşıladı.

İşte Ozan Tufan’ın benini aldırması sonrası sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

Son güncelleme 20:16 | 17 Kasım 2018
Fenerbahçe Ozan Tufan
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