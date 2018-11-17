Ozan Tufan benini aldırdı… Sosyal medyada gündeme oturdu

Fenerbahçe’nin 2015 yılında büyük umutlarla transfer ettiği ancak saha içindeki performansından çok özel hayatı ile gündeme gelen Ozan Tufan, çok konuşulan bir karar aldı. Fenerbahçe’de kadro dışı kalan futbolcuların arasında yer alan Ozan Tufan, yüzündeki beni ameliyatla aldırdı.
Ozan Tufan’ın bu kararı, sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları, Ozan Tufan’ın benini aldırmasını esprili bir şekilde karşıladı.
İşte Ozan Tufan’ın benini aldırması sonrası sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları: