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Nusret bu kez Pogba ve Messi’yle tuzladı

Yaptığı saltbae (Tuzlama) hareketiyle fenomenleşen Nusret Gökçe bu kez dünyaca ünlü futbol yıldızları Lionel Messi ve Paul Pogba'ya sunum yaptı. Ünlü futbolcuların Nusret'in kendisiyle özdeşleşen tuzlama hareketini de yaptığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

17 Kasım 2018 10:45

Gösteri dünyasının birçok ünlü ismini restoran zincirlerinde ağırlayan Nusret Gökçe’nin Dubai’de bulunan şubesini dünyaca ünlü futbol yıldızları Lionel Messi ve Paul Pogba ziyaret etti.

Barcelona’nın dünyaca ünlü 31 yaşındaki yıldızı Messi eşi ve kız arkadaşlarıyla restorana giderken, Nusret’in meşhur saltbae (Tuzlama) hareketini de yaptı. Futbol kariyerine İngiltere’nin Manchester United takımında devam eden Fransız yıldız Paul Pogba ise arkadaş grubuyla başka bir masada oturdu. Nusret, 25 yaşındaki Fransız yıldız ile Messi’yi elleriyle beslediği anları sosyal medyadan da yayınladı. Messi ve Pogba ayrı ayrı masalarda et ziyafeti yapsa da yemeğin ardından sohbet etti.

Son güncelleme 10:52 | 17 Kasım 2018
messi Nusret Pogba
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