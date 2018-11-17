CANLI YAYIN: Türkiye İsveç maçı canlı izle! A Milli Takım Uluslar Ligi maçı…

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup karşılaşmasında Türkiye İsveç mücadelesine sahne olacak. Kritik karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler ‘Türkiye İsveç milli maçı canlı izle’ aramaları yaparak TRT 1 canlı yayınına ulaşmak istiyor. Futbol severler ayrıca Milli takım maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. Haberimizden A Milli Takım maçı için TRT 1 canlı yayın izleme linkine ve Türkiye İsveç canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE İSVEÇ CANLI İZLE

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI CANLI ANLATIM

TÜRKİYE İSVEÇ İLK 11

Türkiye: Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

İsveç: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Johansson, Ekdal, Olsson, Claesson, Berg

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İsveç arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bu akşam 20:00'de başlayacak. Millilerimiz için kritik önem taşıyan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek. Milli maç şifresiz olarak ekranlara gelecek.

İKİ TAKIMIN HEDEFİ İKİNCİLİK

Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.

SON DAKİKA Milli Takım`da son dakika şoku! Türkiye'nin İsveç ile oynayacağı maçın ilk 11'inde yer alan Serdar Aziz, karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala sakatlandı. Son dakika gelen sakatlık sonrası Serdar Aziz'in yerine Kaan Ayhan'ın ilk 11'de başlamasına karar verildi. İlgili Haberi Oku

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

2018'DE İSTATİSTİKLERİMİZ ÜZÜCÜ

Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki dördüncü resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018'de oynadığı 3 resmi maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda 4 gol atan Türkiye, kalesinde 6 gol gördü. Bu yıl oynadığı ilk maçta Antalya'da hazırlık karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra yine hazırlık mücadelelerinde deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, özel maçlarda, haziran ayında İsviçre'de Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.