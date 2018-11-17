Milli Takım İsveç karşısında! Türkiye İsveç maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye İsveç maçı için çok kısa süre kaldı. Liglere verilen arayla birikte UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları oynanmaya başlandı. Türkiye ise İsveç ile Konya’da karşı karşıya geliyor. Peki Türkiye İsveç maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak?

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İsveç arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bu akşam 20:00’de başlayacak. Millilerimiz için kritik önem taşıyan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek. Milli maç şifresiz olarak ekranlara gelecek.

2018’DE İSTATİSTİKLERİMİZ ÜZÜCÜ

Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki dördüncü resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018’de oynadığı 3 resmi maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda 4 gol atan Türkiye, kalesinde 6 gol gördü. Bu yıl oynadığı ilk maçta Antalya’da hazırlık karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra yine hazırlık mücadelelerinde deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul’da ise İran’ı 2-1 yendi. Milli takım, özel maçlarda, haziran ayında İsviçre’de Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

TÜRKİYE İSVEÇ İLK 11

Türkiye: Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

İsveç: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Johansson, Ekdal, Olsson, Claesson, Berg

UEFA Uluslar Ligi hakkında merak edilenler! Uluslar Ligi nedir? Uluslar Ligi, hazırlık maçları yerine daha heyecanlı karşılaşmalar oynamak için UEFA tarafından organizasyon olarak ortaya çıkarıldı. en çok merak ettiği konuların başında Avrupa Uluslar Ligi nedir İlgili Haberi Oku

İKİ TAKIMIN HEDEFİ İKİNCİLİK

Rusya’nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Milli takım, İsveç’i mağlup ederek puanını 6’ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç’e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi’ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi’ne düşecek ekibi belirleyecek.