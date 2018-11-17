Milli maç saat kaçta? Türkiye İsveç Uluslar Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Uluslar B Ligi Grup 2 mücadelesinde Türkiye bu akşam Konya’da İsveç ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Türkiye’nin İsveç’i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında sporseverler adeta çıldırmıştı. A Milli Takımımız rövanşı da alma peşinde olacak. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye İsveç Uluslar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takımımızın İsveç’le oynacağı UEFA Uluslar B Ligi Grup 2 mücadelesi, 17 Kasım Cumartesi günü 20.00’da gerçekleşecek. Karşılaşmayı TRT 1 naklen yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

KALECİLER: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

SAVUNMA: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

ORTA SAHA: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

FORVET: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

MİLLİLERDE HEDEF İKİNCİLİK

Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.

565. sınav

A Milli Futbol Takımı, bugünkü İsveç maçıyla 565. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 95 yıllık tarihinde yaptığı 564 müsabakada, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 220 kez yenildi. Millilerimiz, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde oynadığı 15 maçta 4 kez kazandı, 6 kez mağlup oldu. 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

İsveç'e karşı 5-2'lik üstünlük

Türkiye, İsveç karşısında bugün 12. maçını oynayacak. İki ülke milli takımları arasında 6'sı resmi, 5'i özel geride kalan 11 maçta ay-yıldızlılar 5, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı. Türkiye bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

Türkiye ile İsveç son kez 10 Eylül'de İsveç'te oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 88 ve 90. dakikalarda Emre Akbaba'nın attığı gollerle 3-2 kazanmayı başardı.

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İlk maç 1951’de

Türkiye ile İsveç tarihlerinde ilk kez 1951 yılında karşı karşıya geldi.

İsveç’te oynanan özel maçta, ay-yıldızlı ekip 50. dakikada Lefter Küçükandonyadis’in penaltı golüyle öne geçse de karşılaşma ev sahibi takımın 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Son maçta büyük geri dönüş

Türkiye ile İsveç son kez 10 Eylül’de İsveç’te oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 88 ve 90 2. dakikalarda Emre Akbaba’nın attığı gollerle 3-2 kazanmayı başardı. İsveç’in gollerini ise 35. dakikada Isaac Thelin ve 49. dakikada Viktor Claesson kaydetti.

İsveç’in son galibiyeti 17 yıl önce

İsveç, Türkiye karşısındaki son galibiyetini 17 yıl önce elde etti. İki ekip, 2002 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında, Eylül 2001’de Ali Sami Yen Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

TÜRKİYE İSVEÇ İLK 11

Türkiye: Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

İsveç: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Johansson, Ekdal, Olsson, Claesson, Berg