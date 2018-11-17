Metin Türel kimdir? Milli Takım eski teknik direktörü Metin Türel hayatını kaybetti

Bir dönem Türkiye Milli Takım teknik direktörlüğü görevi yapan, Metin Türel 83 yaşında hayatını kaybetti. Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden Metin Türel kimdir merak ediliyor. İşte Metin Türel’in bilinmeyenleri…

METİN TÜREL KİMDİR?

Galatasaray ve İstanbulspor’da futbol oynayan, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulübün teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli futbol adamı Metin Türel, 1977-1978 arasında A Milli Futbol Takımı’nı da çalıştırmıştı.

İbrahim Metin Türel (13 Eylül 1935), Türk teknik direktör. Futbola kaleci olarak Galatasaray Lisesi’indeki öğrenim yıllarında okul takımında başladı. Galatasaray, Vefa, Şekerspor, İstanbulspor ve PTT takımlarının kalesini korudu.

Futbolu bıraktıktan (1963) sonra Afyonspor, Vefa, Beşiktaş (1974-1975, 1980-1981), Adana Demirspor, Trabzonspor (1987-1988), Antalyaspor, Gençlerbirliği, Samsunspor ve İstanbulspor takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı.

Metin Türel teknik direktörlük kariyeri boyunca kulüp takımlarındaki başarılarının yanı sıra bir çok futbolcuyu ve teknik adamı Türk futboluna kazandırmasıyla da ünlüdür. 1977-1978 arasında A Milli Futbol takımını da çalıştıran Türel, spor yazarlığı da yaptı.