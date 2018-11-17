MAÇ SONUCU | Türk Telekom 93-86 | Landesberg şov yaptı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Türk Telekom, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 93-86 yendi.

Karşılaşmaya Bahçeşehir Koleji, Hakan Yapar, Türk Telekom ise Yunus Sonsırma’nın sayılarıyla başladı. Savunmada açıklar veren rakibi karşısında White, Hakan Yapar, Rautins ve Colom ile skor bulan konuk takım, 5. dakikada 10 sayılık (5-15) farkı yakaladı. Dış atışlarda yüksek bir yüzde tutturan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 15-27 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle girilen 2. periyotta Türk Telekom, Yunus Sonsırma ve Stimac, İstanbul temsilcisi ise White-Slaughter ikilisiyle sayılar buldu ve 14. dakika 34-23 Bahçeşehir Koleji lehine geçildi. Konuk takım, Colom ile 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle devrenin bitimine 1,5 dakika kala aradaki farkın kapanmasına (36-45) izin vermedi. Türk Telekom, Landesberg ile art arda basketler üretse de devre Bahçeşehir Koleji’nin 47-42 üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde takımlar 3 sayılık atışlarla etkili olmaya çalıştı. Başkent ekibi, Landesberg, Bahçeşehir Koleji ise Rautins ile sonuca gitti. Hakan Yakar’ın da skora katkı vermesiyle rakibinin öne geçme çabalarına izin vermeyen İstanbul temsilcisi, 24. dakikaya 9 sayı farkla önde girdi: 50-59. Emir Preldzic ve Colom le skor üreten Bahçeşehir Koleji, çeyreği 69-59 önde bitirdi.

Türk Telekom, final periyoduna iyi giren taraf oldu. Yaptığı sert savunmayla rakibini hataya zorlayan Ankara ekibi, Stimac ile pota altından, Landesberg ile de dış atışlardan bulduğu sayılarla 14-2’lik seri yakaladı ve 33. dakikada 73-71’lik skorla öne geçti. Landesberg’in skorer oyununu sürdürmesi, Redding’in de katkı vermesiyle kontrolü eline alan Türk Telekom, 36. dakikada farkı 5 sayıya (81-76) çıkardı. Büyük çekişmenin yaşandığı son bölümde rakibine oranla daha az hatayla oynayan Türk Telekom, Landesberg-Redding ikilisinin önderliğinde karşılaşmadan 93-86 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Ali Köseoğlu

Türk Telekom: Landesberg 35, Yunus Sonsırma 9, Gabriel 7, Campbell 6, Stimac 18, Redding 12, Kaya Peker 4, Serhat Çetin, Can Akın, Metin Türen 2, Nusret Yıldırım, Polat Kaya

Bahçeşehir Koleji: Rautins 14, White 20, Hakan Yapar 9, Colom 14, Can Altıntığ 10, Slaughter 2, Emir Preldzic 10, Yiğitcan Turna 1, Babb 6

1. Periyot: 15-27

Devre: 42-47

3. Periyot: 59-69

Beş faulle çıkan: 38.17 Rautins (Bahçeşehir Koleji)