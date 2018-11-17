MAÇ ÖZETİ: Türkiye İsveç özet izle! Türkiye Uluslar Ligi’nde düştü!

UEFA tarafından ilk kez düzenlenen Avrupa Uluslar Kupası kapsamında B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye İsveç’e 1-0 mağlup oldu. Granqvist'in 71'de penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Türkiye İsveç maç özeti izlemek isteyen futbol severler aşağıda bağlantıyı kullanabilirler. Yayıncı kuruluş özet görüntüleri paylaştığı andan itibaren izleyebilirsiniz…

TÜRKİYE İSVEÇ ÖZET İZLE

TÜRKİYE’NİN ULUSLAR LİGİ’NDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

İşte Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde karşılaşması muhtemel rakiplerden bazıları şöyle:

Arnavutluk

Bulgaristan

İrlanda Cumhuriyeti

İskoçya

İsrail

Gürcistan

Karadağ

Kıbrıs Rum Kesimi

Kuzey İrlanda

Macaristan

Norveç

Romanya

Yunanistan