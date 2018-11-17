MAÇ ÖZETİ: Türkiye İsveç özet izle! Türkiye Uluslar Ligi’nde düştü!

UEFA tarafından ilk kez düzenlenen Avrupa Uluslar Kupası kapsamında B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye İsveç’e 1-0 mağlup oldu. Granqvist'in 71'de penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Türkiye İsveç maç özeti izlemek isteyen futbol severler aşağıda bağlantıyı kullanabilirler. Yayıncı kuruluş özet görüntüleri paylaştığı andan itibaren izleyebilirsiniz…
TÜRKİYE’NİN ULUSLAR LİGİ’NDE MUHTEMEL RAKİPLERİ
İşte Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde karşılaşması muhtemel rakiplerden bazıları şöyle:
Arnavutluk
Bulgaristan
İrlanda Cumhuriyeti
İskoçya
İsrail
Gürcistan
Karadağ
Kıbrıs Rum Kesimi
Kuzey İrlanda
Macaristan
Norveç
Romanya
Yunanistan