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MAÇ ÖZETİ: Türkiye İsveç özet izle! Türkiye Uluslar Ligi’nde düştü!
Milli Takımlar

MAÇ ÖZETİ: Türkiye İsveç özet izle! Türkiye Uluslar Ligi’nde düştü!

Türkiye İsveç özeti! Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçında İsveç'i ağırladı. Konya'da oynanan maçta Türkiye Rusya'ya 1-0 yenildi. İsveç yenilgisi sonrasında A Milli Takımı Uluslar Ligi'nde C Ligi klasmanına düştü. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Türkiye İsveç özeti ve maçın golleri yer alıyor.

17 Kasım 2018 22:14

UEFA tarafından ilk kez düzenlenen Avrupa Uluslar Kupası kapsamında B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye İsveç’e 1-0 mağlup oldu. Granqvist'in 71'de penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Türkiye İsveç maç özeti izlemek isteyen futbol severler aşağıda bağlantıyı kullanabilirler. Yayıncı kuruluş özet görüntüleri paylaştığı andan itibaren izleyebilirsiniz…

TÜRKİYE İSVEÇ ÖZET İZLE

TÜRKİYE’NİN ULUSLAR LİGİ’NDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

İşte Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde karşılaşması muhtemel rakiplerden bazıları şöyle:

Arnavutluk

Bulgaristan

İrlanda Cumhuriyeti

İskoçya

İsrail

Gürcistan

Karadağ

Kıbrıs Rum Kesimi

Kuzey İrlanda

Macaristan

Norveç

Romanya

Yunanistan

Son güncelleme 22:14 | 17 Kasım 2018
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç