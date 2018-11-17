İtalya Portekiz canlı maç izle! Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor

Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup maçında yıldızlar mücadele için sahada. Birçok üst düzey futbolcuyu kadrosunda barında Portekiz İtalya Uluslar Ligi için karşılaşacak. Bruma, B. Silva, Carvalho gibi isimlerin yer aldığı Portekiz, Insigne, Immobile’lu İtalya karşısına çıkacak. İtalya Portekiz maçı canlı yayını ve İtalya Portekiz maçı hangi kanalda, saat kaçta bilgileri aşağıda yer alıyor.

İTALYA PORTEKİZ CANLI İZLE

İTALYA PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup mücadelesi kapsamında İtalya, Portekiz’i ağırlayacak. Mücalede TSİ 17 Kasım Cuma günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Karşılaşmayı Azerbaycan kanalı CBC kanalı canlı yayınlayacak.