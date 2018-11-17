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İtalya Portekiz canlı maç izle! Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor
Milli Takımlar

İtalya Portekiz canlı maç izle! Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor

Uluslar Ligi'nde mücadele eden İtalya Portekiz A Ligi 3. Grup maçında karşı karşıya geliyor. Yıldız isimlerin sahada olacağı maçı kaçırmak istemeyenler için İtalya Portekiz canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

17 Kasım 2018 23:01

Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup maçında yıldızlar mücadele için sahada. Birçok üst düzey futbolcuyu kadrosunda barında Portekiz İtalya Uluslar Ligi için karşılaşacak. Bruma, B. Silva, Carvalho gibi isimlerin yer aldığı Portekiz, Insigne, Immobile’lu İtalya karşısına çıkacak. İtalya Portekiz maçı canlı yayını ve İtalya Portekiz maçı hangi kanalda, saat kaçta bilgileri aşağıda yer alıyor.

İTALYA PORTEKİZ CANLI İZLE

İTALYA PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup mücadelesi kapsamında İtalya, Portekiz’i ağırlayacak. Mücalede TSİ 17 Kasım Cuma günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Karşılaşmayı Azerbaycan kanalı CBC kanalı canlı yayınlayacak.

Son güncelleme 23:01 | 17 Kasım 2018
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