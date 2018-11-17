İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson: Türkiye’yi yenmeyi bekliyorduk

İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçında Türkiye karşısında alınan 1-0’lık galibiyeti değerlendirdi. Janne Andersson, ikinci yarıda gösterdikleri performansla maçı kazandıklarını söyledi. Karşılaşmada çok başarılı bir oyun sergilediklerini vurgulayan Andersson, “Türk takımı başarılı olmasına rağmen uyguladığımız taktikler neticesinde Türkiye’yi yenmeyi bekliyorduk. Kazanmış olmamız gurur verici” şeklinde konuştu.

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Andersson, maçta daha fazla gol atmak istediklerini ancak 1-0’lık sonucun da kendilerini memnun ettiğini aktardı.

İkinci yarıda daha iyi oynadıklarını dile getiren Andersson, şunları kaydetti:

“Takımımız iyi bir performans sergiledi. Daha fazla gol beklemiştik ama 1-0’lık sonuç da bizi memnun etti. İkinci yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıdaki performansımız maçta galip gelmemizi sağladı. Türkiye ile yaptığımız ilk maça fiziksel olarak yorgun bir takımla çıkmıştık. Bu müsabakada ise taktiksel ve fiziksel olarak daha yüksek bir oyun sergiledik.”