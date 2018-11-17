Galatasaray’ın Faslı yıldızı Belhanda sakatlandı

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, ülkesinin Kamerun’la oynadığı maçta sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle ayrıldı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Kamerun’u ağırlayan Fas, Hakim Ziyech’in attığı gollerle karşılaşmayı 2 – 0 kazandı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Faslı futbolcu Belhanda ise ikinci yarının ilk dakikasında sakatlık yaşadı.

Geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Belhanda, yerini Boufal’a bırakmak zorunda kaldı.

Yıldız oyuncunun durumu çekilecek MR’ın ardından belli olacak. Öte yandan Galatasaray’da bu sezon bir hayli can sıkan sakatlık kervanına Belhanda da eklenmiş oldu. Dün Florya’da U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Sinan Gümüş’ün ardından Belhanda’nın da aynı kaderi yaşaması moralleri bozdu.

GALATASARAY'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULARIN DURUMU

Ryan Donk – Cezalı

Ndiaye – Cezalı

Rodrigues – Cezalı

Belhanda- sakat

Emre Akbaba-sakat

Nagatomo- sakat

Eren Derdiyok – sakat

Sinan Gümüş – sakat

Fernando (sakatlıktan döndü)

Muslera (sakatlıktan döndü)

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