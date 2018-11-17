SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: SGK'dan prim borçlularına yeni hak
Galatasaray’ın Faslı yıldızı Belhanda sakatlandı
Galatasaray

Galatasaray’ın Faslı yıldızı Belhanda sakatlandı

2019 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Fas'ın Kamerun'u 2-0 yendiği karşılaşmanın 45. dakikasında Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Younes Belhanda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

17 Kasım 2018 00:39

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, ülkesinin Kamerun’la oynadığı maçta sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle ayrıldı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Kamerun’u ağırlayan Fas, Hakim Ziyech’in attığı gollerle karşılaşmayı 2 – 0 kazandı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Faslı futbolcu Belhanda ise ikinci yarının ilk dakikasında sakatlık yaşadı.

Geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Belhanda, yerini Boufal’a bırakmak zorunda kaldı.

Yıldız oyuncunun durumu çekilecek MR’ın ardından belli olacak. Öte yandan Galatasaray’da bu sezon bir hayli can sıkan sakatlık kervanına Belhanda da eklenmiş oldu. Dün Florya’da U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Sinan Gümüş’ün ardından Belhanda’nın da aynı kaderi yaşaması moralleri bozdu.

GALATASARAY'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULARIN DURUMU

Ryan Donk – Cezalı

Ndiaye – Cezalı

Rodrigues – Cezalı

Belhanda- sakat

Emre Akbaba-sakat

Nagatomo- sakat

Eren Derdiyok – sakat

Sinan Gümüş – sakat

Fernando (sakatlıktan döndü)

Muslera (sakatlıktan döndü)

16 Kasım 2018 Galatasaray`dan Heiderscheid`a karşı hukuk zaferi! Frank Ribery'nin menajeri Bruno Heiderscheid'in Galatasaray'a açtığı 24 milyon Euro'luk tazminat davasında İsviçre Tahkim Odası tarafından sarı-kırmızılıların 600 bin Euro ödemesine karar verildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:06 | 17 Kasım 2018
2019 Afrika Uluslar Kupası fas galatasaray spor toto süper lig younes belhanda
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç