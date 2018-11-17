Galatasaray’ın Faslı yıldızı Belhanda sakatlandı

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, ülkesinin Kamerun’la oynadığı maçta sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle ayrıldı.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Kamerun’u ağırlayan Fas, Hakim Ziyech’in attığı gollerle karşılaşmayı 2 – 0 kazandı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Faslı futbolcu Belhanda ise ikinci yarının ilk dakikasında sakatlık yaşadı.
Geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Belhanda, yerini Boufal’a bırakmak zorunda kaldı.
Yıldız oyuncunun durumu çekilecek MR’ın ardından belli olacak. Öte yandan Galatasaray’da bu sezon bir hayli can sıkan sakatlık kervanına Belhanda da eklenmiş oldu. Dün Florya’da U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Sinan Gümüş’ün ardından Belhanda’nın da aynı kaderi yaşaması moralleri bozdu.
GALATASARAY'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULARIN DURUMU
Ryan Donk – Cezalı
Ndiaye – Cezalı
Rodrigues – Cezalı
Belhanda- sakat
Emre Akbaba-sakat
Nagatomo- sakat
Eren Derdiyok – sakat
Sinan Gümüş – sakat
Fernando (sakatlıktan döndü)
Muslera (sakatlıktan döndü)