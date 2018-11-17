Fenerbahçe’de 2020 vizyonu

Sercan Hamzaoğlu / Yaptığı genç transferler ve altyapı oyuncularını profesyonel yapmakla kafasındaki felsefeyi ortaya koyan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımının kötü durumun rağmen hedeflerinden taviz vermiyor.

Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan, hoca değişikliğine giden sarı-lacivertlilerde futbol takımında Ali Koç görevde olduğu sürece gençleştirme operasyonundan vazgeçilmeyecek. Ali Koç, 2020'li yıllara damga vuracak gençleştirme projesine tam gaz devam ediyor.. Katıldığı bir panelde genç futbolculara yatırımın da önemine vurgu yapan Koç göreve gelir gelmez, Ferdi Kadıoğlu (18), Berke Özer (18), Barış Alıcı (21)'yı transfer edip Mahsun Çapkan (18), Burak Albayrak (20), Muhammed Gümüşkaya (17), Ömer Çakı (18), Gürol Demirezen (15) ve Ömer Faruk Beyaz (15)'la da profesyonel sözleşme imzaladı. Kadrodaki 19 yaşındaki Eljif Elmas'ı da takımın ana parçası yapan Fenerbahçe'de hedef 2020'li yıllara damga vuracak bir takım oluşturmak.

Bu isimlerin bazılarının bu sezon, bazılarının da gelecek sezon A takıma girecek ancak asıl hedef 2020 yılından itibaren öz kaynaktaki isimlerle dünya futboluna damga vurmak.

Fenerbahçe'de geleceği inşa etme konusundaki bir adım da Oğuz Kağan Güçtekin'le 5 yıllık sözleşme imzalanması oldu. Sarı-lacivertliler, yaşadığı talihsiz sakatlıktan önce 19 yaşındaki genç yıldıza özellikle Premier Lig ve La Liga takımlarının teklifleri olduğunu öğrenince 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attırdı.

Hepsi hazır kıta

Fenerbahçe'de genç isimlerin hepsi kendilerine yüklenen misyonun farkında ve hazır kıta bekliyorlar. Özellikle bu sezon yedek kulübesinde oturacak zaman zaman da U21 takımında forma giyecek futbolculardan Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer, gelecek sezondan itibaren tıpkı Elif Elmas gibi ana rotasyona dahil olacak.

Ömer Faruk Beyaz'dan beklenti büyük

Avrupa'nın önemli kulüplerinin peşinde olduğu süper yetenek Ömer Faruk Beyaz'ın da kulüpte tutulması ciddi bir yönetim başarısı olarak öne çıkıyor. Ömer Faruk'la henüz 15 yaşında olmasına rağmen profesyonel sözleşme imzalanması, futbolcuya verilen önemi gösterdi. Ömer Faruk'un gelişimi ve eğitimiyle yakından ilgilenen yönetim, futbolcuya diğer altyapıdaki isimlerden farklı bir muamele de yapmıyor. Oyuncunun geçmişteki örnekler gibi sönmesini istemeyen Fenerbahçe yönetimi, Ömer Faruk'u Beşiktaş maçında top toplayıcı görevi vermesi de oyuncunun ayağının yere basmasını sağlamak amacıyla tüm altyapı oyuncularına mesaj niteliğindeydi.

Ali Koç'un en büyük projesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un görevindeki en büyük projesi güçlü altyapı ve kaliteli genç isimlerle hem sportif başarıyı yakalamak hem de bu isimlerin satışıyla kulübü borç batağından kurtarmak. Comolli'yle transfer politikasını tamamen değiştiren altyapıyı da Badia'ya teslim eden Fenerbahçe, altyapıya da önemli yetenekler kazandırmak için gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da sürekli scout çalışmalarını yürütüyor.