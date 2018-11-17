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Federer finali göremedi
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Federer finali göremedi

Erkekler sezon sonu turnuvasında Roger Federer'i 2-0 mağlup eden Alexander Zverev, finale yükseldi.

17 Kasım 2018 19:17

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nde Alman Alexander Zverev, İsviçreli Roger Federer’i 2-0 yenerek ilk finalist oldu. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 49. ATP Finalleri’ne, 3 numaralı seribaşı Zverev ile 2 numaralı seribaşı Federer arasındaki yarı final karşılaşmasıyla devam edildi.

Alexander Zverev, 1 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından İsviçreli rakibini 7-5 ve 7-6’lık setlerle 2-0 yenerek turnuvada adını finale yazdıran ilk tenisçi oldu.

Diğer yarı final mücadelesinde 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson karşılaşacak.

Son güncelleme 19:17 | 17 Kasım 2018
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