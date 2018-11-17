Erwin Koeman: Kariyerimin en büyük şansı

İrfan Yirmibeş / Görevine son verilen Phillip Cocu'nun teknik heyetine en son giren ve onun gidişiyle takımı devralan isim olan Erwin Koeman, Fenerbahçe'deki yeni görevini değerlendirdi. Üç ay içinde yardımcı antrenörlükten emanetçi hocalığa, oradan da kalıcı teknik direktörlüğe getirilen Koeman, elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğini söyledi. Yakınındaki isimlerle düşüncelerini paylaşan 57 yaşındaki futbol adamı şu ifadeleri kullandı:

“TEKNİK direktörlük kariyerimde gerçekleştirmek istediğim hayaller var. Kariyerim açısından Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte görev yapmak benim için önemli bir ayrıcalık. En büyük şansım. Verilen sorumluluğun bilincindeyim. Tamamen Fenerbahçe'nin başarısına konsantreyim. Sadece futbola odaklanmış durumdayım.

Üzerimdeki büyük sorumluluğun farkındayım, bu bende bir baskı oluşturmuyor. Takıma ve kendime güveniyorum. Hedefim sportif başarı. İleriye doğru bir adım attık ama henüz bir şey kazanmadık. Üst sıralara doğru çıkacağız. Gelişimimiz sürecek. Tek yapmamız gereken birlikte çalışmak. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz çünkü geliştirmemiz gereken noktalar var. Ben kendime de oyuncularıma da güveniyorum. Bana verilen sorumluluğun gereğini yapmak için motive durumdayım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve sezonun bize neler getireceğini göreceğiz.”