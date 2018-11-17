EHF Şampiyonlar Ligi | Beşiktaş Mogaz 23-22 Metalurg

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 8. maçında, Makedonya temsilcisi Metalurg’u 23-22 yendi.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Doru Manea, Radu Iliescu (Romanya)
Beşiktaş Mogaz: Hendawy, Özgür Sarak 1, Pribak 1, Buljubasic, Mehmet Demirezen 5, Baran Nalbantoğlu 1, Onur Ersin 3, Lasica 2, Tomic 1, Ramazan Döne 9
Metalurg: Tomovski, Danilovski, Velkovski, Lazarevski 2, Tokic 5, Tankoski 6, Spende 3, Riberiro 3, Madzovski 3
İlk yarı: 12-12
İki dakika cezası alanlar: Buljubasic (Beşiktaş Mogaz), Spende (Metalurg)
Sarı kartlar: Pribak, Buljubasic, Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Mogaz), Madzovski (Metalurg)