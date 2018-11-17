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EHF Şampiyonlar Ligi | Beşiktaş Mogaz 23-22 Metalurg
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EHF Şampiyonlar Ligi | Beşiktaş Mogaz 23-22 Metalurg

EHF Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş Mogaz, C Grubu'nda 8. maçında konuğu Metalurg'u 23-22 yendi.

17 Kasım 2018 19:55

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 8. maçında, Makedonya temsilcisi Metalurg’u 23-22 yendi.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Doru Manea, Radu Iliescu (Romanya)

Beşiktaş Mogaz: Hendawy, Özgür Sarak 1, Pribak 1, Buljubasic, Mehmet Demirezen 5, Baran Nalbantoğlu 1, Onur Ersin 3, Lasica 2, Tomic 1, Ramazan Döne 9

Metalurg: Tomovski, Danilovski, Velkovski, Lazarevski 2, Tokic 5, Tankoski 6, Spende 3, Riberiro 3, Madzovski 3

İlk yarı: 12-12

İki dakika cezası alanlar: Buljubasic (Beşiktaş Mogaz), Spende (Metalurg)

Sarı kartlar: Pribak, Buljubasic, Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Mogaz), Madzovski (Metalurg) 17 Kasım 2018 Beşiktaş başkanı Fikret Orman`dan çok sert açıklamalar Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Çok sert ifadeler kullanan Orman, 'Hiçbir taraftar grubuna bilet verilmedi. Yıldırım Demirören yönetiminde para aklandı denildi, o paralar kimlerin cebine gitti?' dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:55 | 17 Kasım 2018
Beşiktaş Mogaz EHF Şampiyonlar Ligi Metalurg
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