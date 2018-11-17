SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ankara'da rehine krizi! Çok sayıda polis sevk edildi
Efeler Ligi | Halkbank 3-1 İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş
Diğer Sporlar

Efeler Ligi | Halkbank 3-1 İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş

Halkbank, Efeler Ligi'nde 6. haftanın açılış maçında konuğu İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.

17 Kasım 2018 19:20

Voleybolda Efeler Ligi’nde 6. haftanın açılış maçında Halkbank, İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş’ı 3-1 mağlup etti ve beşinci galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Ayşim Erginay

Halkbank: Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Luburic (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Efe Bayram, Abdullah Çam, Vefa Yılmaz, Quesque)

İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş: Gökhan Çatal, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu, Nazım Berk Özbek, Fatih Cihan)

Setler: 25-20, 20-25, 25-10, 25-21

Süre: 102 dakika (24, 30, 20, 28) 16 Kasım 2018 Vestel Venus Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı Vitra 3-0 Türk Hava Yolları Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Eczacıbaşı Vitra, THY'yi konuk etti. Ev sahibi sahadan 3-0 galip ayrıldı ve 5'te 5 yaparken rakiplerine 5 maçta da set vermedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:20 | 17 Kasım 2018
voleybol Voleybol Efeler Ligi
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç