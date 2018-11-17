Beşiktaş başkanı Fikret Orman’dan çok sert açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu’nda çok sert açıklamalarda bulundu. Son dönemde kendisini eleştirenlere kürsüden cevap veren Orman, ‘Yüreği yeten varsa gelsin aday olsun’ ifadelerini kullandı.

“Zor bir süreçte ben ve arkadaşlarım geldik. Bu 6 senedir bu kulübün başkanlığını yapıyorum. Beşiktaş’ın Dolmabahçe’den almadım, Çağlayan Adliye Sarayı’ndan aldım. Geçen sezon Divan Kurulu toplantısında tarihi bir karar alındı ve Fenerbahçe ile kupa maçına çıkmama kararı alındı. Ne oldu da ‘Yönetim, bu takıma sahip çık’ dendi ya da ne oldu da bu yönetime ‘bu takım senin eserin’ diye söylenildi. O günlerde ‘Maça çıkmayın gerekirse 10 yıl şampiyon olmayın’ denirken, ne oldu da bu duruma gelindi.”

‘ŞAMPİYON OLURKEN…’

“Şampiyon olurken, Şenol hocayla sözleşme yaparken, 3.yıldızı alırken, ŞL'den lider çıkarken, bu takım bizim eserimiz değildi..Mağlubiyetler gelince mi bizim eserimiz oldu.. Yatırımlarımızı ‘Beşiktaş’ markasını büyütmek için yaptık. Her seferinde söylüyorum, tüm tartışmalar Beşiktaş menfaati içindir. Beşiktaş’ın dengeleri huzur üzerine kuruldu ve bu huzur bize lazım.”

“Şimdi bakıyoruz paralar nerede diyorlar? Çıldırt bizi başkan, öldürt bizi başkan, büyük başkan! O dönemde olup da bu dönemde olmayan neler var? Bana bir anlatsınlar. Bunları daha önce de söyledim, çıkın aday olun”

Gelelim ‘Paralar nerede?’ konusuna. 3 ay öncesine kadar ‘Ekonomiyi Fikret Orman’a teslim edin’ denirken nasıl bu duruma geldik?

‘PUSU KÜLTÜRÜ VAR’

Bizde bir pusu kültürü var. İlk defa bunu burada görmedik. Olimpiyat’ta bir maçta 70. dakikada 2-1 öne geçtik, tribünler boşalmıştı. Feda dönemimizde boş tribünlere oynadık biz. ‘Çıldırt bizi başkan’, ‘Başbakan ol başkan’ deniliyordu. Ne oldu da bu durumdayız?

Bu zamana kadar hiç taraftara şirinlik yapmadım. Beşiktaş’ın her zaman iyiliğini düşünerek davrandım. Beşiktaş’ta iktidar mücadelesi yapılır. Beşiktaş’a aday olmak ayıp değil. Bu kulübün iktidar mücadelesi sandıkta olur. Demirören’e seçip kaybettikten sonra 7 sene boyunca bir tane taraftarlar ile görüşmedik. Yapmak kolay mı? Kolay.

Yaptığımız transferler eleştirilir. Ama şu anki Beşiktaş’a bir bakalım. Kalecisi Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Stoperi Dünya Kupası finali oynamış. Pepe, dünyanın en iyi stoperlerinden. Gökhan’ın nasıl geldiği belli, Caner… Oğuzhanlar, Tolgaylar hepsi…

‘DOLAR KURUNU TAHMİN EDEMEDİM’

“Bir hata yaptık kabul edelim; 3. şampiyonluğu kovalayacağımıza bütçeyi kısabilirdik. Şampiyonlar Ligi’nde başarının peşinde koşmamalıydık. Ancak dolar kurunun buralara geleceğini tahmin edemedim.

‘TIRNAKLARIMIZLA KAZIYARAK GELDİK’

“Beşiktaş’ın 6 ay sonra seçimi var. Çok daha eskiden adaylıklarını açıklayanlar var. Buyurun gelin, Mayıs ayında aday olun. Beşiktaş’ı karıştırarak, beni itibarsızlaştırmaya çalışarak olmak. Biz buralara tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Süleyman Seba ve Serdar Bilgili’ye yapılanları ben bu kulüpte bir daha yaşatmam. Kim varsa gelecek aday olacak. Buraya geldim, yarım saat uyku uyuyamadım. Biz, Beşiktaş için savaşmaya devam edeceğiz”

‘YÜREĞİ YETEN VARSA GELSiN’

”Bırakayım’ diye düşündüm mü? Evet düşündüm, itiraf ediyorum. Mayıs 2019’da yapılacak olan seçimde adayım. Kim varsa çıkıp gelsin aday olsun. Yüreği yeten varsa gelsin. Hodri meydan. İnanın şu söylediğime aday bulamayacaklar, aday çıkamayacaklar. Onların bütün derdi benim sinirimle oynamak, ağzımdan laf alıp onu taraftara karşı yönlendirmek.”

‘ÇIKIP BİR TANESİNİN FATURASINI GÖSTERSİNLER’

”Beşiktaş’ın kaptanına 30. dakikada bağırmak hangi kültürümüzde var? Love, penaltı atarken bağırmak hangi kültürümüzde var? Sivas karşısında 2-1 iken ‘Sivas, Sivas’ diye bağırmak hangi kültürümüzde var? Beşiktaş kulübünün parasıyla bırakın uçağı, bir tane drone almadık. Çıkıp bir tanesinin faturasını göstersinler. Beşiktaş tarihinde olmayan bir oyuncu satışı yaptık. Biz 6 senede menajerlere %11 komisyon ödemişiz. Başka bir kulüpte bunlar konuşulmaz.”

‘KENDİ ŞİRKETİME YAPTIRAMADIM’

“Stat inşaatı sırasında koltuk, bariyerler için 3 milyon istendi! Benin yan sanayi fabrikam var, oranın genel müdürünü çağırdım ve 1.5 milyonluk teklif aldık, yaptıramadık. Bana,”Aman başkan sen yapma, senin üzerinden gözükmesin” diyenler bugün dedikodumu yapanlar”

‘PARALAR NEREDE FİKRET ORMAN’

”Hiç kimse bizim dönemimizde bilet almadı. Demirören ve yönetimi bilet dağıttı. Beşiktaş takım uçağı gidiyor, içi boşsa parasını verir binerim. Hiçbir taraftar grubuna bilet verilmedi. Yıldırım Demirören yönetiminde para aklandı denildi, o paralar kimlerin cebine gitti? Onları konuşuyoruz. Peki bu olanları niye konuşmuyoruz? Beşiktaş çarşısında ‘Paralar nerede Fikret Orman?”

‘PANKARTI ASANLARI EVİNDEN ALDIRMIŞIZ’

“Başkan, pankartı asan çocukları evinden aldırttı! Meğer ne kuvvetli adammışız. Ayıptır yahu… Ben o çocuklara kızmıyorum. Bugünkü ekonomik koşullarda deplasmanlara giderken nereden buldunuz bu paraları? Beşiktaş’ın sahibi taraftardır, biz de taraftarız. Biz okuldan kaçar maça gelirdik. 6 ay sonra seçim var, buradan diyorum; aday bulamazlar. Çünkü onlar yapmayı değil, bozmayı bilirler.”

‘GENÇ NÜFUSA ANLATAMIYORUM’

”6 senelik süreçte toplam gelirimiz 2 milyar 627 milyon TL iken, giderimiz 2 milyar 411 milyon TL. Genç nüfusa anlatamıyorum ben. Onların söyledikleri ‘Santrfor al, onu al, bunu sat’ gibi sözler. Onların derdi okula gittiğinde muhabbet etmek. Biz de geçtik o yollardan. Para nasıl ödenecek diye düşünülmüyor.”

”Geldiğimizden beri bu sezon kötü bir sezon geçiriyoruz. Geldiğimiz hale bakın. Ben geldiğimizde Beşiktaş’ı küçültüyorum desem halimiz ne olurdu! Ben kimseye kötülük yapmadım. 20 senedir oturduğum bir ev var onu şikayet ediyorlar, penceresine bakın vb.

‘SARIYERDE DAİRE ALDI DEDİLER’ ”Cumhurbaşkanı stadı yaparken arkamızda durdu. Teşekkür ettik. Dediler Sarıyer’de daire aldı. Göcek’te arazi aldı. Yahu bulanın olsun bunlar. Ben Beşiktaş’a başkan olduktan sonra müteahitlik yapmadım. Benim işim arazi geliştirmek, arazi üzerine çıksam hırsız olacağım.”

‘DEDİKODU VE YALAN’

”Unutmayın arkadaşlar benim ailem var, çoluğum çocuğum, kardeşlerim var. Benim ailemin bir parçası da sizsiniz. Avukatımız 6 milyonun üzerinde dava harcı ödemiş cebinden. Beşiktaş’ın hiç dava kaybettiğini duyuyor musunuz? Benim yanımda çivi çakmamış. Kulüpten ayrılıyor. Dedikodu, yalan yalan. Elinde bir şey olup da çıkartıp konuşmayan namerttir dedim. Daha nasıl söyleyeyim.”