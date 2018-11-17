SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Meteoroloji'den tüm yurda uyarı!
Anthony Modeste, Köln’le sözleşme imzaladı!
Galatasaray

Anthony Modeste, Köln’le sözleşme imzaladı!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Anthony Modeste, Bundesliga 2 ekibi Köln'le sözleşme imzaladı. 2015-2017 arasında iki sezon Köln forması giyen Modeste 73 resmi maçta 45 gol atmıştı.

17 Kasım 2018 23:06

Yaz transfer döneminin son günlerinde ismi Galatasaray’la anılan, sarı-kırmızılıların transferi için hamle yaptığı ancak Çin kulübü Tianjin Quanjian’la yaşanan pürüzler nedeniyle transferi noktalanamayan Anthony Modeste, Bundesliga 2 ekiplerinden Köln’le sözleşme imzaladı.

Galatasaray; Modeste ve Tianjin Quanjian arasında yaşanan kriz nedeniyle, 30 yaşındaki golcüyle sözleşme imzalanmadığını açıklarken Köln, Çin kulübü ile yaşanan pürüzü görüşmeler sonunda çözmeyi başardı ve Modeste’i kadrosuna dahil etti.

Köln, resmi Twitter hesabından transferi açıklarken, “Başkan Werner Spinner, kulübün 70. kuruluş yıl dönümü galasında özel bir ismi duyurdu: Anthony Modeste geri döndü!” ifadelerini kullandı. Modeste daha önce 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Köln forması giymiş ve 73 resmi maçta 45 gole imza atmıştı. Köln, Bundesliga 2’de 13 hafta sonunda 24 puanla 2. sırada yer alıyor.

17 Kasım 2018 Son dakika! Galatasaray`a Sinan Gümüş şoku: 6-8 hafta yok! Galatasaray'da sakatlık geçiren hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ün durumu belli oldu. Sinan Gümüş, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:21 | 17 Kasım 2018
almanya bundesliga 2 Anthony Modeste FC Köln galatasaray spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç