Anthony Modeste, Köln’le sözleşme imzaladı!

Yaz transfer döneminin son günlerinde ismi Galatasaray’la anılan, sarı-kırmızılıların transferi için hamle yaptığı ancak Çin kulübü Tianjin Quanjian’la yaşanan pürüzler nedeniyle transferi noktalanamayan Anthony Modeste, Bundesliga 2 ekiplerinden Köln’le sözleşme imzaladı.

Galatasaray; Modeste ve Tianjin Quanjian arasında yaşanan kriz nedeniyle, 30 yaşındaki golcüyle sözleşme imzalanmadığını açıklarken Köln, Çin kulübü ile yaşanan pürüzü görüşmeler sonunda çözmeyi başardı ve Modeste’i kadrosuna dahil etti.

FC-Präsident Werner Spinner hat auf der Gala zum 70. Vereinsgeburtstag eine besondere Personalie verkündet: Anthony Modeste kehrt zum #effzeh zurück. https://t.co/cHmokflWjx — 1. FC Köln (@fckoeln) 17 Kasım 2018

Köln, resmi Twitter hesabından transferi açıklarken, “Başkan Werner Spinner, kulübün 70. kuruluş yıl dönümü galasında özel bir ismi duyurdu: Anthony Modeste geri döndü!” ifadelerini kullandı. Modeste daha önce 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Köln forması giymiş ve 73 resmi maçta 45 gole imza atmıştı. Köln, Bundesliga 2’de 13 hafta sonunda 24 puanla 2. sırada yer alıyor.

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