Ali Şafak Öztürk: Anadolu’dan şampiyon çıkar

SÖZCÜ ÖZEL / SÜPER Lig'in bu sezonki en dikkat çekici takımlarından biri olan Antalyaspor'da başkanlık koltuğuna yeniden oturan Ali Şafak Öztürk, dönüş öyküsünü, gelecek planlarını ve Türk futbolunda yaşananları SÖZCÜ'ye anlattı. İşte Öztürk'ün sözlerinden öne çıkanlar:

”Verilen sözler tutulmayınca bırakmak zorunda kaldım. Arkamızdan çok konuşuldu. Göreve dönmesem çok geç olabilirdi. Ben de taşın altına elimi soktum.200 milyon TL borç var ama insanlar bunu algılayamıyor.”

”ÖZÜMÜZE DÖNÜYORUZ”

İLK dönemimizde Antalya için bir tanıtım projesi ortaya koyduk ama tutmadı. Nasri-Menez geldi, “Kulüp battı” dendi. Göreve gelirken 200 milyon TL borcu olan, batmış bir kulüp vardı. Hibe ettiğimiz para bile bu iki oyuncunun maliyetinden fazla. Eskisi gibi transferler düşünmüyoruz. Ülkenin ekonomik gerçekleri farklı. Özümüze dönüyoruz. Doğru ve karakterli insanlarla çalışınca daha doğru bir proje oluyor.

Sezon başında “Küme düşer” denen kulübün ciddi mali sıkıntıları konuşulmuyor.Sıkıntılar devam ediyor. İnsanların bunun farkında olması lazım. Düşene vurmayı çok seviyoruz. Hep beraber silkelenmemiz lazım. Dengeler Anadolu takımlarının lehine değişmeye başlıyor. Anadolu'dan şampiyon çıkacaktır. Mali yapısı güçlü olan takımlar başarıya gidecek. Başakşehir'in istikrarlı yapısı var. Anadolu takımları güçlenmeli. Sadece Antalyaspor değil. Ligin güçlü olması için Anadolu takımlarının güçlü olması lazım.

”VAR SİSTEMİNİN KATKISI ÇOK”

VAR kesinlikle faydalı. Hatalar yine oluyor ama eski hataların yüzde 10'u oluyor. Kimse haksız kazanmak istemiyordur. Galatasaray maçında Muslera'nın pozisyonunu hiç konuşmadık. Anadolu takımlarının güçlenerek gitmesine VAR kesinlikle katkı verdi. Bülent(Korkmaz) hoca kısa süreli başkanlık kariyerimin 5. hocası! Çalıştığım en kulüpçü hoca. Gençlere şans vermesi, oyuncu ve teknik sıkıntıları getirmemesi.

Hocamızdan çok memnunuz. Uzun dönem beraber çalışmak istiyoruz. Geçmiş dönemden ders aldık. Beşiktaş'la yaşanan sıkıntıları yaşamak istemeyiz. Galatasaray Başkanı aile dostumuz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ortağımız. Trabzonspor Başkanı ile birlikteyiz.

”İDEALİZMLE OLMUYOR”

“ANTALYA'NIN turizm yönünü harekete geçirmek istemiştik ama olmadı. Türkiye istediklerinizi yapabilmek için kolay bir yer değil. Ülke gerçeklerine endeksli bir planlama yapıyoruz. Ali Koç-Fenerbahçe örneğinde olduğu gibi Türkiye, idealist yaklaşımları kaldıran bir ülke değil. Çok sabırsız bir taraftar yapısı var. Kulüplerin mali yapıları da bunu kaldıracak yapıda değil. Bizim ikisinin karışımı bir yönetim anlayışımız olacak.”

”ALİ KOÇ’U KIRMAYALIM”

“Ali Koç bir değerdir. Başarılı da başarısız da olsa kırmamak, futbolun içinde tutmamız gerekiyor. Şu an kötü gidiyor ama gidişat iyi olursa çok farklı seviyelere gelecek. Vizyon, tecrübe, finansal güç var. Türk futboluna değer getirecek insanları futbolun içinde tutmak lazım.”

”TÜRK FUTBOLUNUN HALİ İÇLER ACISI”

“Türkiye’de bir şekilde ittirerek gidiyoruz ama devletimizin federasyonla birlikte el atması lazım. İçler acısı halde Türk futbolu. Politikacılar araya sokuluyor; üstü kapalı destekler. Sürekli kısa dönemli planlamalar yapılıyor. Bu da daha ciddi mali rakamlar olarak size geri dönüyor.”