SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan’dan Bahçeli ile ittifak açıklaması
Ahmet Ağaoğlu’ndan Şenol Güneş ve Ali Koç açıklaması
Fenerbahçe

Ahmet Ağaoğlu’ndan Şenol Güneş ve Ali Koç açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik adamlık konusunda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüştüğü, Fenerabahçe Başkanı Ali Koç'u da gelecek hafta sonunda Trabzon'da oynanacak karşılaşmaya davet ettiği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

17 Kasım 2018 09:28

Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe maçına bir hafta, genel kurula iki hafta kala, sağdan soldan insafsızca saldırmaya başladılar. Önce Şenol Güneş’le görüştüğüm, ardından Ali Koç’u Fenerbahçe maçına davet ettiğim haberleri… Yarın neler uydurulacağı belli değil ama her iki haber de külliyen yalan” ifadelerini kullandı.

Haberlerin kasıtlı yapıldığını ileri süren Ağaoğlu, “Bu haberleri çıkaranların amaçlarını tahmin etmek zor değil ama şimdilik tek bir cevap yeterli sanırım. Benim amacım, Trabzonspor’a hizmet etmek. Sizin amacınız ne acaba?” değerlendirmesinde bulundu.

16 Kasım 2018 Trabzonspor´da gözler Ocak ayı transfer döneminde Süper Lig'in devre arasında Trabzonspor, 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer döneminde bazı isimler ile yollarını ayırmayı planlarken, ihtiyaç duyulan mevkiler için de çalışma başlattı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:30 | 17 Kasım 2018
Ahmet Ağaoğlu ali koç Fenerbahçe şenol güneş
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç