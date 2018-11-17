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2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri | Polonya 49-68 Türkiye
Milli Takımlar

2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri | Polonya 49-68 Türkiye

2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, deplasmanda Polonya'yı 68-49 mağlup ederek grupta 5'te 5 yaptı.

17 Kasım 2018 23:55

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’ndaki beşinci maçında deplasmanda Polonya’yı 68-49 yendi. Maçı baştan sona üstün götüren Periler’de tecrübeli oyun kurucu Işıl Alben, 19 sayıyla Türkiye’nin ve maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla milliler, grubunda 5’te 5 yaparak liderliğini sürdürürken, Polonya ise dördüncü mağlubiyetini aldı. Milliler, grubun son maçında Belarus’u 21 Kasım Çarşamba günü Kayseri’de konuk edecek.

Salon: Artego Arena

Hakemler: Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Vilius Maciulaitis (Litvanya), Gatis Salins (Letonya)

Polonya: Gajda 9, Kaczmarczyk 6, Dobrowolska, Stankiewicz 11, Szajtauer 2, Pobozy 8, Puss 1, Trzeciak 10, Schmidt, Szybala 2, Marciniak

Türkiye: Işıl Alben 19, Asena Yalçın 5, Bahar Çağlar 4, Tilbe Şenyürek 7, Hollingsworth 10, Olcay Çakır Turgut 9, Tuğçe Canıtez 5, Cansu Köksal 3, İlayda Güner, Melis Gülcan 3, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun 3

1. Periyot: 13-14

Devre: 22-29

3. Periyot: 32-55 17 Kasım 2018 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Banvit 84-75 Pınar Karşıyaka Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Banvit, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf, 84-75'lik skorla ev sahibi Banvit oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:55 | 17 Kasım 2018
2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Polonya Potanın Perileri türkiye Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı
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