2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri | Polonya 49-68 Türkiye

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’ndaki beşinci maçında deplasmanda Polonya’yı 68-49 yendi. Maçı baştan sona üstün götüren Periler’de tecrübeli oyun kurucu Işıl Alben, 19 sayıyla Türkiye’nin ve maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla milliler, grubunda 5’te 5 yaparak liderliğini sürdürürken, Polonya ise dördüncü mağlubiyetini aldı. Milliler, grubun son maçında Belarus’u 21 Kasım Çarşamba günü Kayseri’de konuk edecek.

Salon: Artego Arena

Hakemler: Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Vilius Maciulaitis (Litvanya), Gatis Salins (Letonya)

Polonya: Gajda 9, Kaczmarczyk 6, Dobrowolska, Stankiewicz 11, Szajtauer 2, Pobozy 8, Puss 1, Trzeciak 10, Schmidt, Szybala 2, Marciniak

Türkiye: Işıl Alben 19, Asena Yalçın 5, Bahar Çağlar 4, Tilbe Şenyürek 7, Hollingsworth 10, Olcay Çakır Turgut 9, Tuğçe Canıtez 5, Cansu Köksal 3, İlayda Güner, Melis Gülcan 3, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun 3

1. Periyot: 13-14

Devre: 22-29

3. Periyot: 32-55 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Banvit 84-75 Pınar Karşıyaka Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Banvit, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf, 84-75'lik skorla ev sahibi Banvit oldu. İlgili Haberi Oku