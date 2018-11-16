Vestel Venus Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı Vitra 3-0 Türk Hava Yolları

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi beşinci hafta açılış karşılaşmasında konuğu Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Ligde çıktığı beş karşılaşmanın beşini de set vermeden kazanan Eczacıbaşı VitrA, ligdeki liderliğini sürdürdü.
Tijana Boskovic ve Yeon Koung Kim'in hızlı ataklarıyla başlayan birinci seti ev sahibi ekip Büşra Kılıçlı'nın plasesiyle 25-14 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette ise, kaptan Jordan Larson'ın etkili oyunuyla turuncu beyazlılar rakibine şans tanımadı. Dengeli oyununu koruyan lider, son seti de alarak maçı 3-0 bitirdi.
Eczacıbaşı VitrA'nın en skorer oyuncuları Tijana Boskovic (20), Jordan Larson (10) ve Yeon-Koung Kim (10) oldu.
Eczacıbaşı VitrA – Türk Hava Yolları
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili.
Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), (Gibbemeyer, Ezgi)
THY: Özge, Şeyma, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek, Berin (L), (İrem, Nikolic, Duygu, Mislina)
Setler: 3-0 (25-14,25-21,25-23)