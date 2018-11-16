Maç için geri sayım… Türkiye İsveç maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman, saat kaçta?

Grupta lider olma şansı kalmayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, İsveç ile mücadele edecek. İşveç’le yaptığı ilk maçta 3-2 galip gelmeyi başaran Türkiye Milli Takımı galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor. Peki Türkiye İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda? Milli maç saat kaçta başlayacak?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile İsveç’in karşılaşacağı mücadele 17 Kasım Cumartesi günü Konya’da oynanacak ve saat 20:00’de başlayacak mücadele TRT 1’den canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Milli maç şifresiz olarak ekranlara gelecek.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

KALECİLER: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

SAVUNMA: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

ORTA SAHA: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

FORVET: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

MİLLİLERDE HEDEF İKİNCİLİK

Rusya’nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Milli takım, İsveç’i mağlup ederek puanını 6’ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç’e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi’ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi’ne düşecek ekibi belirleyecek.

LUCESCU’DAN BURAK YILMAZ VE MERT GÜNOK AÇIKLAMASI

Medipol Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Süper Lig'in en formda kalecileri arasında başı çeken Mert Günok'un A Milli Takım'ın aday kadrosuna alınmaması ile ilgili olarak yöneltilen soruya, “Mert Günok'u kadroya almayı düşünüyorduk ama düzenli oynamaya 28-29 yaşında başladı. Birkaç hata yaptığından dolayı almadık. Kapılar kapanmış değil. Böyle oynamaya devam ettiği takdirde elbette alacağız. Sinan Bolat da şu an Belçika'daki en iyi kaleci” şeklinde yanıt veren deneyimli teknik adam santrfor seçimleriyle ilgili ise, “Burak Yılmaz'ı kulübüyle olan sorunlardan dolayı alamadım. Enes'in sağlık sorunu var. Umut Bulut da 34 yaşına geldi” dedi.