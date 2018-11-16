Trabzonspor’da 61 milyon TL’lik operasyon

4 haftadır galibiyete hasret kalan ve son olarak 5-0’lık Malatya hezimeti ile büyük bir hayal kırıklığı yaratan Bordo- Mavililer’de değişim rüzgarları esmeye başladı… Malatya yenilgisi sonrasında takım kaptanı olarak gerekli reaksiyonu göstermeyen Onur Kıvrak ile bir önceki hafta Bursa maçında oyundan çıkarken teknik heyete tepki gösteren Burak Yılmaz’ın kadro dışı kaldığı açıklanmıştı. Trabzonspor yönetiminin iki isim için de alınan kararların arkasında olduğu ve devre arasında yıldız oyuncularıyla yollarını ayıracağı öğrenildi.

‘Feda’ya rağmen…’

Burak, Fırtına’dan bonuslarla birlikte senelik 5 milyon Euro (30.5 milyon TL) kazanırken, Onur Kıvrak’ın da sezon başında ‘feda’ demesine rağmen yıllık 2.5 milyon Euro (15.3 milyon TL) aldığı kaydedildi. Ocak ayında iki ismi gönderecek olan Karadeniz ekibi, böylelikle 7.5 milyon Euro’luk (45.8 milyon TL) bir maliyetten kurtulmuş olacak. Burak ve Onur’un yanı sıra Slovak yıldız Juraj Kucka’nın isminin de gönderilecekler listesinin en başında yazdığı belirtildi.

Formayı alamadı

31 yaşındaki futbolcu, sezon başından bu yana idmanlardaki isteksiz tavırları nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman’dan formayı alamamıştı. Bordo-Mavili ekip, Burak ve Onur ile birlikte, yıllık 2.5 milyon Euro’ya oynayan yıldız oyuncunun da takımdan ayrılması durumunda 10 milyon Euro’luk (61.1 milyon TL) maaş yükünden tasarruf edecek.