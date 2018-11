THY Euroleague | Olympiakos 72-73 Fenerbahçe

THY Euroleague’de normal sezonun 7. haftasında Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Yunanistan’da Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanan nefes kesen karşılaşmada gülen taraf 73-72’lik skorla temsilcimiz Fenerbahçe oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe, 7 hafta sonunda 6. galibiyetini elde ederken ev sahibi Olympiakos ise 4. kez mağlubiyeti tattı. 20 Kasım’da 8. haftada Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş’u konuk edecek. Olympiakos ise Bayern Münih deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe’de Zeljko Obradovic’in yeni doğunu çocuğunu görmesi için izin verdiği Jan Vesely’nin yokluğunda deplasmanda sayı yükünü Kostas Sloukas ve Nikola Kalinic çekti. Sloukas 20 sayıyla, Kalinic ise 16 sayıyla mücadele etti. Temsilcimiz, ribaundlarda Vesely’nin yokluğuna rağmen ev sahibi ekibe üstünlük sağlamayı başarırken Olympiakos’ta Kostas Papanikolaou 18, Nigel Williams-Goss ise 13 sayıyla oynadı. İkilinin çabası Fenerbahçe’nin zaferini engellemeye yetmedi.

Obra’dan maça damga vuran duygusal karar!

Nefes kesen maça Zeljko Obradovic’in Vesely kararı damga vurdu. Takımın Yunanistan’a gittiği çarşamba günü bir çocuğu olan Vesely, maç günü Pire’ye gelmek ve maça çıkmak istedi ancak Obradovic, “Çocuğun ve ailenle ilgilenmelisin” diyerek Vesely’yi İstanbul’da bıraktı. Obra’nın bu kararı takımı adeta ateşledi. Oyuncular Vesely ve yeni doğan çocuğu için oynarken zorlu deplasmanda galibiyete uzanmayı bildi. Obra maçtan sonra “Biz onun ve ailesi adına çok mutluyuz. Bu diğer oyuncularım adına da bir fırsattı. Herkes karakter gösterdi” ifadelerini kullandı.

Amazing team! Great fighters. Thanks for letting me sit this one out. It was hard but amazing couple of days of my life. You guys… pic.twitter.com/zRgkOGhItj

— Jan Vesely (@JanVesely24) 15 Kasım 2018